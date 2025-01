Samsung Vision AI: el futuro de las Smart TV de Samsung es impresionante

Samsung Electronics no iba a dejar escapar la oportunidad de presentar novedades en el CES 2025. Y nos ha sorprendido con Samsung Vision AI, la IA que llegará a los mejores televisores Samsung para revolucionar el sector.

No queda claro qué modelos tendrán soporte, pero Samsung Vision AI va a ser una revolución. Y si Samsung la implementa en toda su gama de Smart TV para 2025, va a ser una de las mayores revoluciones en el sector.

Qué es Samsung Vision AI

Samsung Vision AI es una tecnología de Samsung orientada a su familia de televisores, para ofrecer experiencias de pantalla inteligentes, intuitivas y fluidas. Y todo vitaminado por IA para ofrecer la mejor experiencia.

Por ejemplo, con Click to Search podrás ver información instantánea sobre lo que hay en pantalla, ya sea para identificar a un actor o explorar el contenido mostrado, todo sin interrumpir la experiencia de visualización.

Otra de las novedades que llegan es Live Translate, impulsado por un modelo de traducción de inteligencia artificial en el dispositivo. Hablamos deu n sistema que crea traducciones de subtítulos en tiempo real, lo que permite a los espectadores disfrutar de contenido global sin problemas. Da igual que no haya subtítulos, tu televisor se encargará de todo.

Y tampoco podemos olvidarnos de Generative Wallpaper, nuevos fondos de pantalla generados por IA para darle un toque único a tu salón.

“Samsung considera que los televisores no son dispositivos unidireccionales para el consumo pasivo, sino socios interactivos e inteligentes que se adaptan a sus necesidades”, afirmó SW Yong, presidente y director de Visual Display Business en Samsung Electronics. “Con Samsung Vision AI, estamos reinventando lo que las pantallas pueden hacer, conectando soluciones de entretenimiento, personalización y estilo de vida en una experiencia perfecta para simplificar su vida”.

Tu televisor será más inteligente que nunca

Y ojo, que si compras un modelo 8K, la calidad de la imagen será soberbia. Todo gracias a 8K AI Upscaling Pro, un sistema que escala el contenido de menor resolución a una sorprendente calidad de 8K, lo que garantiza detalles y claridad increíbles en cada cuadro.

También han anunciado Auto HDR Remastering Pro, que analiza el contenido cuadro por cuadro, aplicando una expansión de color adaptable a la escena para lograr imágenes realistas y colores vibrantes, incluso en escenas oscuras.

Y el sonido de tu televisor será mejor con Adaptive Sound Pro. Una tecnología que utiliza IA para separar y optimizar los componentes del sonido, como el habla, la música y los efectos de sonido.

Y no podíamos olvidarnos de otras tecnologías como Color Booster Pro, que enriquece la expresión del color con análisis de escena impulsado por IA, junto a un modo IA que analiza el área de tu Smart TV para que disfrutes de la mejor experiencia.