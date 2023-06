Los Samsung Galaxy Watch 6 y Tab S9 desvelan su diseño al completo

Si el pasado viernes os contábamos que se habían filtrado materiales promocionales de los nuevos móviles plegables de Samsung, los Galaxy Z Fold 5 y Galaxy Z Flip 5, ahora le toca el turno al resto de dispositivos que se presentarán durante el evento Unpacked que se celebrará a mediados del mes de julio. En ese caso estamos hablando de los nuevos relojes inteligentes de la firma, los Samsung Galaxy Watch 6, así como la tableta Samsung Galaxy Tab S9, que serán sin duda alguna las otras estrellas de la velada.

Los nuevos relojes, sin secretos

Ya habíamos visto detalles muy interesantes sobre los nuevos relojes de Samsung. El más importante, el regreso del bisel giratorio, que en otros tiempos fue el aspecto más personal de estos relojes, y que parece que Samsung se ha propuesto devolver. Las imágenes que hemos conocido ahora, al igual que ocurría con los plegables la semana pasada, tienen origen en presuntos materiales de prensa de Samsung que se han filtrado. Desde luego no hay más que ver lo cuidado de las imágenes para entender que se han creado para fines promocionales.

Y sin duda la que más nos llama la atención de estos relojes es en la que podemos ver cinco variantes, algunas de ellas con el nuevo bisel. Y es que este ahora se muestra con un aspecto mucho más sofisticado y minimalista, y no tan clásico como lo vimos en anteriores ocasiones. Pero lo que es evidente es que confirma el regreso de este componente a los relojes más populares de los coreanos. Los nuevos Samsung Galaxy Watch 6 los vemos en corras de diferentes colores, y con cajas de diferentes acabados, desde brillantes satinados acabados oscuros y mate.

La nueva tableta también muestra sus cartas

Junto a estas imágenes también se han filtrado las del nuevo modelo de alta gama de Samsung, cuando hablamos de tabletas. Se trata de la Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, una tableta que una vez más va a representar el techo de la firma coreana, tanto en prestaciones como en tamaño. En esta ocasión podemos verla en varias imágenes, sola y acompañada de los nuevos dispositivos de la marca, tanto los auriculares como los relojes inteligentes. Y en este caso, lo que nos llama la atención es que no hay un notch como el que vimos en la anterior generación de este modelo.

Sino que se puede ver cómo el borde de la pantalla está limpio y no cuenta con ningún tipo de ceja ni nada que se le parezca. Tampoco hay margen a la duda por el fondo de pantalla empleado, que podría ser oscuro en esa zona para que no se note, pero no es el caso tampoco. Por lo que en este aspecto hay un poco de confusión. En la imagen se puede ver claramente en la parte inferior que se trata del modelo Ultra, por lo que, salvo cambio de última hora, Samsung podría haber eliminado esta parte de la pantalla abiertamente en su último modelo.