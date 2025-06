Los Samsung Galaxy Buds Core ya son oficiales, funciones premium a precio accesible

Llevamos varias semanas hablando de los futuros auriculares de Samsung, de dos modelos, concretamente, que no son precisamente lo que nos esperábamos de cara al nuevo Unpacked, que se celebra en Nueva York el próximo mes de julio. Se han filtrado en este tiempo tanto los Galaxy Buds 3 FE, como los Galaxy Buds Core. En este caso se han desvelado oficialmente en Emiratos Árabes Unidos, y contrariamente a lo que cabría pensar, no son tan accesibles, al menos en su ficha técnica, que será más bien Premium. Y es que mientras que ese apellido Core se suele asociar con dispositivos esenciales, no parece que este vaya a ser el caso.

Ficha técnica filtrada de los Samsung Galaxy Buds Core

A pesar de que vayan a contar con características Premium, en lo que sí que hacen honor a su nombre es en su precio, ya que serían los modelos más baratos de la gama de auriculares de los coreanos. Unos auriculares que ya se han dejado ver en la propia web oficial de Samsung en Emiratos Árabes Unidos. Y es que están virtualmente presentados, porque su lanzamiento se ha cristalizado en aquel país, donde se puede acceder a la página de producto, y vemos todas sus características e incluso precio.

Los nuevos Samsung Galaxy Buds Core | Samsung

Son unos Galaxy Buds a la antigua usanza, con un diseño sin vástago, que se adapta perfectamente a la forma de nuestro oído. El ajuste se realiza sin presión, gracias las puntas de ala de silicona, algo que les mantiene siempre donde deben encontrarse. Estos cuentan con un área táctil en el lateral, con la que podemos controlar diversos aspectos de la reproducción y del propio volumen del dispositivo.

Samsung asegura que estos nuevos auriculares cuentan con unos graves potentes, que equilibran el sonido completamente, mientras que la cancelación activa de ruido nos permite volcarnos en lo esencial, y apreciar todos esos detalles de nuestra música favorita, sin perder la concentración por el ruido que nos rodea. Con estos auriculares podemos mantener llamadas con un sonido casi cristalino, gracias a los tres micrófonos integrados en cada auricular.

Cuando se trata de escuchar música lejos del enchufe, estos auriculares son perfectos, porque nos ofrecen una autonomía notable. Esta alcanza nada menos que 35 horas con la batería integrada en el propio estuche. En el caso de tener la cancelación activa de ruido funcionando, esta autonomía se reduce a las 21 horas. Unos auriculares que presumen de una de las mejores funciones de Galaxy AI, la IA de Samsung.

Y es que con ellos podemos disfrutar de la traducción en tiempo real de conversaciones. Todo lo que alguien nos diga en otro idioma, lo escucharemos al instante en el nuestro. Cuentan con Fast Pair para un emparejamiento instantáneo con nuestro móvil, además de ser compatibles con Samsung Find de SmartThings, para encontrarlos rápidamente en caso de extravío. Se han lanzado en color blanco y negro. Y su precio, al menos en Emiratos Árabes Unidos, es muy ajustado, de tan solo 44 euros al cambio.