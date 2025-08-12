Teufel lanza en España su nuevo altavoz Rockster Cross 2 con sonido envolvente

Ahora, en pleno verano, es el momento perfecto para hacer uso de altavoces Bluetooth. El buen tiempo y las vacaciones son el entorno ideal para poder disfrutar de uno de estos altavoces durante muchas horas. Y si, como en este caso, el nuevo Teufel nos ofrece una autonomía de récord y sobre todo un sonido de mucha calidad, no cabe de duda de que la combinación torna a perfecta.

Precio y disponibilidad del Teufel Rockster Cross 2

La prestigiosa firma de sonido acaba de lanzar un altavoz portátil que encapsula dentro de su bonito cuerpo todo lo que caracteriza al sonido de calidad de su gama a lo largo de estos años. Y por ello su precio nos dice que se trata de un altavoz Bluetooth de alta gama, ya que se ha puesto a la venta en España por 299,99 euros. Lo podemos comprar solo, o bien en un pack de dos altavoces, para disfrutar de sonido estéreo, por un precio más económico, de 569,99 euros.

Teufel Rockster Cross 2 | Teufel

Sonido envolvente y espectacular con mucha autonomía

Así se pueden resumir las bondades de este altavoz, que llega con la batería como uno de sus aspectos más destacados. Y es que si nos fijamos en su ficha técnica, este altavoz nos ofrece una autonomía de nada menos que 46 horas, lo que en tiempo efectivo escuchando música, ya que no estamos todo el día, puede traducirse perfectamente en cinco o seis días usando el altavoz unas siete u ocho horas.

Esto lo consigue gracias a una batería de gran capacidad, que además podemos usar de banco de energía externo. Esto quiere decir que podemos cargar otros dispositivos, como nuestro smartphone, una tableta o cualquier otro, al conectarlo mediante un cable USB tipo C a este altavoz. Por lo que mientras disfrutamos de la música en plena excursión a la naturaleza, podemos recargar el smartphone cómodamente mientras se reproducen los contenidos.

Además, su bonito diseño de alta gama con la característica T de la marca en su frontal, no está reñido con una resistencia a los elementos eficiente. Ya que cuenta con certificación IPX5, que le hace resistente frente a la lluvia, obviamente hablamos de una lluvia fina. En cuanto al sonido, podemos esperar lo más nítido, y también una gran envergadura de audio. Porque está compuesto de dos tweeters, un subwoofer y dos radiadores pasivos traseros.

Y es capaz de amplificar el sonido gracias a una potencia de 39 W. La firma Teufel ha desarrollado en Berlín su tecnología Dynamore, que es capaz de ofrecer un sonido más amplio y envolvente, incluso en espacios abiertos o con un solo altavoz como fuente de sonido. De hecho, cuenta con un modo de uso de exterior, que es capaz de ajustar de manera automáticamente su sonido para que sea lo más envolvente posible en espacios abiertos.

Su base es inclinable, para mejorar el rendimiento de sonido cuando se coloca en el suelo. Es un altavoz inteligente, que podemos configurar cómodamente desde nuestro smartphone gracias a la app Teufel Go y la conectividad Bluetooth 5.3. Por último, el modo Party Link permite conectar hasta 100 de estos altavoces simultáneamente para un potente sonido estéreo y coral.