Samsung lanza el primer televisor Micro RGB del mundo

Quién más y quien menos, aunque los hay que los evitan con todas sus fuerzas, vemos el televisor en algún momento del día, sea media hora, o varias horas, nos acompañan en muchos momentos. Y en los últimos años hemos visto cómo la tecnología de visualización de estas ha ido mejorando con cada nueva generación que se ha estrenado en el mercado. Samsung es uno de los líderes indiscutibles de la industria, junto a fabricantes como LG o TCL. Y ahora, nos ha desvelado una nueva tecnología que ofrece una vez más una calidad de imagen sin precedentes, gracias a una nueva manera de reproducir en el panel los colores que forman parte de nuestro día a día, gracias a la nueva tecnología Micro RGB.

Precisión de color sin precedentes

El anuncio de Samsung presenta en sociedad y oficialmente al primer televisor del planeta en contar con la tecnología Micro RGB. Este cuenta con una retroiluminación basada en la tecnología LED, pero esta cuenta con una escala micro y se adapta a una gran superficie de 115 pulgadas, por lo que hablamos además de un televisor de gran formato. Con ella, la precisión de color es mejor que nunca, mientras que el contraste y la visualización ofrece calidad ultra premium.

La nueva Smart TV con tecnologia Micro RGB | Samsung

La nueva tecnología Micro RGB ha sido patentada por Samsung, y se compone de micro LED RGB de color rojo, verde y azul, que se controlan de manera independiente. Estos tienen cada uno un tamaño de menos de 100 µm, o lo que es lo mismo, una centésima parte de un milímetro, por lo que el nivel de detalle que nos ofrece es realmente asombroso. Y, por tanto, la gran ventaja que ofrece, a pesar de ser un panel LED, es que el control de estos LEDS de diferentes colores sean controlados de manera individual.

Taeyong Son, vicepresidente ejecutivo y director del equipo de I+D del negocio de Visual Display en Samsung Electronics, ha asegurado que esta tecnología “logra una precisión sin precedentes en el control de los LEDES RGB de tamaño micrométrico, elevando el listón de la precisión del color y el contraste en las pantallas de consumo (...) Con este lanzamiento, estamos estableciendo el estándar en el mercado de televisores de gran tamaño y gama alta, y reforzando nuestro compromiso con la innovación en pantallas de última generación”.

Ayuda de la IA de Samsung

La inteligencia artificial de Samsung es la encargada de que el procesamiento de color de estos televisores sea el mejor. En este caso, la IA puede analizar cada uno de los fotogramas del contenido que estamos viendo en tiempo real, y basándose en esas lecturas, optimiza la salida de color para que el resultado sea lo más realista posible. La tecnología Micro RGB Color Booster Pro puede apreciar si en una escena existen colores demasiado apagados, y los mejora para que la visualización sea lo más vívida posible.

La tecnología Micro RGB Precision Color permite que los colores sean reproducidos tal y como se han concebido originalmente, algo que se consigue alcanzando el 100% del estándar BT.2020. La tecnología Glare Free mejora la visualización de los contenidos gracias a una reducción casi total de los reflejos en la pantalla. Este televisor cuenta con acabados de metal y diseño ultradelgado con un toque minimalista.

Por supuesto, en este televisor podemos esperar otras funciones importantes, como la integración del asistente de voz Bixby de Samsung, impulsado por IA generativa, y por supuesto la protección de Samsung Knox. Garantía de que todos los contenidos y el núcleo del televisor permanecerán inalterables frente a amenazas de terceros. Samsung ha anunciado que este nuevo televisor con tecnología Micro RGB se estrenará en España a finales de 2025.