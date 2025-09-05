Encuentra miles de libros gratuitos para disfrutarlos al regreso de tus vacaciones

Tener acceso a la cultura y los libros a través de Internet es posible. Existen miles de páginas webs en las que encontrar libros y contenidos. Entre las que destaca, el libro total, una página web, en la que tendrás acceso a miles de libros, de los que disfrutar online.

El libro total

Se trata de una librería digital gratuita, la cual se ha convertido en una referencia para los amantes de la lectura en español. Cuyo principal objetivo es recuperar y difundir el patrimonio cultural universal, poniendo a nuestra disposición más de cincuenta mil ejemplares. Cabe destacar entre estos las obras del siglo XIX, los clásicos de la literatura, teatro, poesía o literatura infantil, entre otros.

Así es la interfaz de El libro total | TecnoXplora

Aunque no solo podemos encontrar todas estas obras en formato digital, sino que además enriquece la experiencia con audiolibros, música, ilustraciones, comentarios de especialistas e incluso versiones en varios idiomas, con la gran ventaja de que no encontramos anuncios.

El uso de, el libro total, es de lo más sencillo, ya que podemos acceder a la web a través de cualquier dispositivo con navegador e incluso descargar la app para dispositivos móviles. Para escuchar o leer los libros no es necesario registrarse, por lo que podemos usarlo con total seguridad y privacidad. Aunque nos ofrece la opción de crear una cuenta personal, al hacerlo tendremos disponibles otras opciones como guardar nuestro historial, marcar favoritos, así como añadir notas personales. Para lo que solo necesitas tener conexión a Internet, puesto que el acceso a todos los contenidos es en Streaming. Para comenzar solo tenemos que buscar una obra por título, autor o tema, para comenzar a leer o escuchar de inmediato. Esta web es una puerta total al conocimiento y al placer de la lectura, a disposición de todo el mundo, desde cualquier lugar y en cualquier momento, siempre y cuando tengamos conexión a la red.

En este sitio tenemos a nuestra disposición tanto audiolibros como libros electrónicos, todos de dominio público y obras contemporáneas, las cuales están autorizadas para su libre difusión. En la que las colecciones abarcan diferentes temáticas y géneros muy diversos, que permiten al lector navegar por títulos, autores, países e incluso palabras clave. Muchas de estas obras incluyen grabaciones realizadas por locutores profesionales, obtenemos una experiencia auditiva agradable a la vez que natural. Además de las lecturas, la plataforma literaria integra otros ejemplares como diccionarios, análisis literarios, así como la opción de comparar diferentes textos en varios idiomas, así como consultar notas y comentarios añadidos por otros usuarios, relacionados con cada obra.

Una de las desventajas de usar este servicio, es que no están disponibles para la lectura los libros sin conexión, ya que no tenemos la opción de descargar contenidos. La interfaz de lectura es de lo más intuitiva, puesto que mantiene el aspecto de un libro abierto en el cual encontramos el icono de un globo aerostático de colores que sigue la lectura en los audiolibros, así como diferentes ajustes donde podemos cambiar el tamaño de la letra, el tema e incluso el tipo de letra.