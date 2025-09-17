El reproductor de alta fidelidad HiBy R3 Pro II llega a España

Lo que hasta hace poco era un producto muy de nicho y de frikis de la tecnología, poco a poco se está convirtiendo en el estándar mediante el que millones de usuarios escuchan música hoy en día. El sonido Hi-Res o de alta resolución es la mejor forma de sacarla el máximo partido a la tecnología para escuchar música como nunca antes. Por eso existen reproductores específicos que le sacan todo el partido a sus virtudes técnicas. Y el dispositivo de Hiby en el que nos fijamos nos ofrece no solo eso, sino que lo hace en un cuerpo compacto y con un precio razonable.

Ficha técnica del Hiby R3 Pro II

Este reproductor destaca por ser realmente portátil, cabe perfectamente en la palma de la mano, pero encierra un gran potencial. Cuenta con un doble DAC CS43198, que convierte la señal digital en analógica con la máxima calidad posible. Además, integra cuatro amplificadores OPA1622, que pueden ofrecer una potencia de hasta 480 mW, mediante la salida balanceada de 4,4 mm. La conectividad minijack de 3,5 mm está presente para conectar los auriculares tradicionales.

Hiby R3 Pro II | Hiby

A la hora de conectarse a otros equipos, puede hacerlo mediante varios estándares inalámbricos y físicos, como son AirPlay, DLNA, Bluetooth, USB y S/PDIF. Los formatos de alta resolución compatibles también son variados, como por ejemplo DSD, PCM, FLAC, WAV y MQA 16x, por lo que vamos a poder reproducir la música tal y como se concibió en el estudio, sin pérdida alguna de calidad, al omitir cualquier tipo de compresión.

Como decimos es un dispositivo muy compacto, tanto que su pantalla tiene una diagonal de tan solo 3,3 pulgadas. Su sistema operativo es ya un clásico del fabricante, se trata de su propio HibyOS, lo que limita el uso a plataformas como TIDAL o QOBUZ, de momento, al no haber una tienda de apps. Pero por supuesto puedes reproducir tus compras de alta resolución digitales.

Respecto de la autonomía, es un reproductor que nos ofrece una batería de 4000 mAh, lo que es bastante grande para su tamaño. Esta nos da una autonomía de hasta 21 horas de reproducción continua con una sola carga. Este reproductor está acabado con materiales y texturas premium, que lo hacen bastante cómodo de sostener entre las manos. Un modelo que se estrena en España en varios colores, a cada cual más llamativo y atractivo con sus tonos vivos.

Un reproductor que llega a nuestro mercado con un precio razonable, de 239,99 euros, lo que le convierte en una de las mejores opciones para iniciarse en este apasionante mundo del sonido de alta fidelidad digital. Recuerda que para poder disfrutar de la experiencia completa, siempre es necesario contar con unos auriculares compatibles con audio Hi-Res, solo así notaremos realmente la diferencia, y Hi-Res Wireless si se trata de reproducciones inalámbricas.