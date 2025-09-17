Nuevo DJI Mini 5 Pro: un dron mini con cámara de 1 pulgada

Los drones de DJI se han quedado prácticamente sin competencia en el mercado en lo que a drones de uso doméstico se refiere. Hasta tal punto está llegando la evolución de su gama, que hemos visto cómo sus drones de fines domésticos ya están alcanzando prestaciones semi profesionales, por lo que son perfectamente válidos para ambos casos. En esta ocasión lanzan la quinta generación de uno de sus drones más populares, el Mini. Este se caracteriza por contar con una de las mejores cámaras del mercado, seguramente la mejor en un dron de este tamaño y peso.

Ficha técnica del DJI Mini 5 Pro

DJI insiste en que este dron es capaz de brindarnos imágenes dignas de trabajos profesionales en un cuerpo ultra compacto. De hecho, la estrella indiscutible de este dron es su nueva cámara, con un sensor principal de 1 pulgada y 50 megapíxeles de resolución. Es el primero de estas características en un dron mini, y por tanto, nos garantiza una extraordinaria calidad de imagen en los entornos más hostiles, sobre todo en condiciones de poca luz, donde este gran tamaño es captar más detalle.

DJI Mini 5 Pro | DJI

Es capaz de grabar vídeo en resolución 4K a 60 fps, con una calidad extraordinaria. Incluso a cámara lenta podemos grabar con resolución 4K a 120 fps. El nuevo Mini 5 Pro es capaz de grabar vídeo de 10 bits con el codec H.265, con un ISO de hasta 12 800, y ofrece modos de color D-Log M y HLG. A la hora de crear contenidos, permite la rotación alabeo de gran angular de 225° y grabación vertical real.

DJI Mini 5 Pro | DJI

Un dron mini que cuenta con una gran capacidad para volar seguro. Gracias al sensor LiDAR con el que cuenta en la parte frontal, y que, por tanto, es capaz de detectar obstáculos incluso en plena oscuridad. La protección de obstáculos es omnidireccional incluso de noche, con el LiDAR, , lentes de ojo de pez delante y detrás, así como binoculares e infrarrojo 3D debajo.

La autonomía de este modelo nos brinda hasta 36 minutos de vuelo con una sola carga completa de su batería. Por tanto, podremos disfrutar de prácticamente media hora en las condiciones de vuelo más extremas, con mayor viento, por ejemplo. SU GNSS de doble banda es capaz de conectarse a más satélites, lo que mejora de manera notable la conexión a un mayor número de estos.

Ahora este DJI Mini 5 Pro es capaz de brindarnos un seguimiento mejorado gracias a ActiveTrack 360, que puede detectar escenarios deportivos y seleccionar en todo momento el modo que mejor se adapta al contenido que estamos grabando. Con Quickshot podemos disfrutar de ajustes rápidos para grabar multitud de escenas con resultados profesionales, como son Rotar de QuickShot, Dronie, Órbita, Espiral, Cohete, Boomerang y Asteroide.

Precio y disponibilidad

El nuevo DJI Mini 5 Pro está disponible ya en España por 799 euros en su versión más accesible, aunque tendremos otras disponibles, como es habitual, con más baterías y mejores mandos de control.