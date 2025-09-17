Meta celebra hoy su gran evento con nuevas Ray-Ban y mucho más, ¿qué esperar?

Hay mucha expectación por conocer lo que Meta nos tiene preparado hoy. Los de Zuckerberg presentarán hoy varios dispositivos inteligentes, aunque las miradas, nunca mejor dicho, están puestas en las nuevas gafas de la marca, que una vez más, estarán diseñadas por Ray-Ban. Un evento en el que Mark Zuckerberg será la estrella sobre el escenario, y será el encargado de anunciar las principales novedades.

¿Qué podemos esperar de este evento?

Lo primero y más evidente, y lo que además genera más expectación en estos momentos, es en la nueva gama de gafas inteligentes de Meta. Una nueva variante de sus Ray-Ban y Oakley, que en este caso no solo cuentan con las funciones inteligentes del actual modelo, sino que le añaden una pantalla en una de sus lentes. Así como de una pulsera que permite moverse por la interfaz moviendo nuestros dedos por cualquier superficie cercana.

Las gafas de Ray-Ban | Meta

Las gafas se filtraban ayer en un vídeo, que todo apunta que veremos durante esta presentación. El aspecto será prácticamente el mismo de cualesquiera otras gafas de Ray-Ban inteligentes, pero se rumorea que podrían ser más pesadas, por razones obvias, al contar con una tecnología más completa y capaz. No sería de extrañar también que lleguen al mercado unas Oakley con pantalla, para completar la gama de gafas inteligentes de Meta. Obviamente, serán más caras, aunque eso de momento no se ha filtrado.

Meta parece haber dado con la tecla, y como apuntaba Zuckerberg, en esta nueva generación podrán palpar el mercado y saber si realmente estas gafas pueden convertirse en un dispositivo masivo, con ventas de miles de millones de unidades en todo el mundo. A día de hoy se venden apenas unos millones, pero es evidente que la tendencia es al alza y a gran velocidad.

No serían las únicas nuevas gafas que lance Meta al mercado, porque podrían lanzar una nueva variante, denominada Celeste. Estas gafas también contarían con pantalla, pero podrían aparecer solo a modo de experimento, y todavía tardarían en llegar al mercado varios meses, por lo que su lanzamiento todavía no estaría a la vista. Unas gafas que no está claro en qué se diferenciarían de las actuales Ray-Ban, porque entre otras cosas estarían basadas en los modelos inteligentes de la marca de 2023.

Existe también la posibilidad de que Meta lance un smartwatch. Este se ha venido filtrando a lo largo de años, pero nunca ha terminado por cristalizar y convertirse en una realidad. Un reloj que tendría en una cámara integrada a uno de sus grandes atractivos frente a la competencia. Un reloj que se podría utilizar combinadas con las gafas inteligentes. Por último, se espera que Zuckerberg insista con el Metaverso, que se ha visto completamente relegado a un segundo plano por la IA generativa. De momento no se sabe nada acerca de nuevas gafas Meta Quest, pero sí se esperan novedades a nivel de software y contenidos para estos dispositivos Un evento que se celebrará en la madrugada de este miércoles a mañana jueves.