Por qué Robert Redford era tan guapo, según la ciencia

Robert Redford, leyenda de Hollywood, ha fallecido a los 89 años mientras dormía en su casa en las montañas de Provo (Utah). Su pelo rubio ondulado y su sonrisa lo convirtieron en uno de los actores más deseados del mundo pero, ¿qué era exactamente lo que hacía que este galán fuera tan atractivo?

Tal y como recoge el medio Daily Mail, según el cirujano Julian De Silva, todo se reduce a la proporción áurea griega de la belleza. Y es que los antiguos griegos utilizaban una proporción matemática para medir la belleza y la armonía.

Por ello, el Daily Mail ha analizado el rostro de Redford y ha descubierto una puntuación del 82,31%.

Robert Redford | Cordon Press

La premisa detrás de la proporción áurea es que cuanto más cercanas sean las proporciones de una cara o un cuerpo al número 1,618 (Phi, es decir, el número áureo), más bellos se vuelven.

El análisis del actor reveló que la relación altura del rostro del actor era 1,068, mientras que su relación surco nasolabial a nariz era 1,377. Finalmente, su relación ojo-boca fue un 1,686, lo que le dio una puntuación total de 82,31%.

Los 10 hombres más guapos del mundo, según la proporción áurea

A pesar de la puntación tan elevada de Robert Redford, Aaron Taylor-Johnson encabeza la lista, con una impresionante puntuación del 93,04%.

Según la proporción áurea, estos son los 10 hombres más guapos del mundo: