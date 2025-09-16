Las Ray-Ban de Meta con pantalla se quedan sin secretos en este vídeo

Meta está a punto de lanzar al mercado sus nuevas gafas inteligentes. Hablamos de una nueva generación de sus ya populares Ray-Ban y Oakley, con un añadido clave, una pantalla integrada en uno de sus cristales. Esto, que hasta hace unos días era un simple rumor y especulación, acaba de hacerse realidad gracias a un descuido de la propia Meta. Y es que hoy podemos ver en redes un vídeo filtrado que nos muestran con todo detalle un material promocional de las gafas, mostrándonos sus bondades, y desvelando por fin cuál será su aspecto final.

Así son las gafas con pantalla de Meta

La actuales Oakley o Ray-Ban se caracterizan por contar con el mismo aspecto que cualesquiera otras gafas de sol, como las de estas icónicas marcas. Pero además de esa montura icónica, cuentan con características que las convierten en inteligentes. Como altavoces en sus monturas, micrófonos, una cámara que hace fotos y graba vídeos, y también la IA de Meta integrada. Con todo esto disfrutamos de unas gafas que se han ganado un hueco en el mercado y donde ahora tienen una gran demanda por su precio accesible.

Ahora bien, Meta no pierde el tiempo, y mientras se perfilan varias alternativas por parte de su competencia, ahora está a punto de presentar las mismas gafas, pero con una pantalla integrada en uno de sus cristales. Y en el vídeo promocional de 12 segundos podemos ver todo lo que podrá hacer esta nueva pantalla. Lo más obvio, conversar con la IA y recibir respuestas visuales.

También podremos recibir indicaciones para llegar a nuestro destino, así como ver letreros en otros idiomas traducidos al instante, así como ver información contextual que nos explique qué estamos viendo o qué estamos visitando mientras las vestimos. En el vídeo se puede apreciar que es el cristal derecho el que cuenta con la pantalla, que no sabemos si es proyectada, al estilo HUD, o realmente cuenta con una capa en la lente que hace las veces de pantalla.

Ahora bien, esto genera muchas dudas, ya que mientras que las Ray-Ban estándar se pueden graduar para quienes tenemos problemas de visión, no sabemos hasta qué punto será posible hacerlo con estas gafas. Si se trata de un estilo HUD; es posible que haya ajustes para podre calibrarlo. De todas maneras, otro de los aspectos clave de estas gafas será el mando de control para poder moverse por la interfaz visual.

Todo apunta a que vendrán con una pulsera, que permitirá controlarlas mediante impulsos musculares. Estará basado en tecnología SEMG, electromiografía de superficie, y, por tanto, podrá leer las señales eléctricas de los músculos, que convertirá en algo así como pulsaciones en la pantalla. Esto permitirá utilizar cualquier superficie como base para poder controlar las gafas, y moverse por los distintos menús con los que cuente este peculiar sistema operativo. Eso sí parece que el precio a pagar será un peso más elevado de las gafas. Todo esto se ha filtrado ahora en las redes, y sin duda es evidente que su lanzamiento está muy cerca, porque el vídeo se ve bastante legítimo, y coincide con los proyectos filtrados de los de Zuckerberg.