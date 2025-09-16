Nothing quiere competir con Meta lanzando sus propias gafas inteligentes

El mercado de gafas inteligentes no deja de crecer, parece que por fin los fabricantes han encontrado lo que realmente necesitaba el consumidor, lo que ha desatado el interés de estos. Meta ha sido la principal artífice de esta tendencia, no solo con sus Meta Quest de realidad virtual, y con precios razonablemente accesibles, sino sobre todo con sus Ray-Ban, con apariencia de gafa de sol pero funciones inteligentes. Nothing, una de las firmas que más ha crecido en los últimos años, y sinónimo de diseño exquisito, estaría preparando su propia alternativa.

Una oportunidad para crecer

Ha sido el propio Carl Pei, fundador de la marca y que en su momento también fundó OnePlus, quien ha desvelado las líneas maestras de crecimiento de la marca en los próximos ejercicios. Nothing ha superado una nueva ronda de financiación, que ha terminado con una aportación extra de 200 millones de dólares, llevando la valoración de la compañía hasta los 1.300 millones de dólares. En su comunicación, Pei ha desvelado algunos aspectos importantes de cara a la estrategia de futuro de la compañía.

En su comunicado, ha anunciado que están trabajando en crear experiencias de software mejoradas, y que en los últimos años la innovación dentro del mercado de smartphones prácticamente se ha paralizado, lo que llevará a la compañía a explorar otros mercados, con mucha más protección. En este sentido, ha asegurado que espera que la importancia del software prime sobre el hardware en el futuro, con sistemas operativos que se adapten a cada persona y necesidad.

Pero lo más importante es lo que ha hablado acerca del futuro de estos sistemas operativos, y a dónde podría llevarlos Nothing. Concretamente, se ha referido a que el futuro sistema operativo de Nothing podrá verse en gafas inteligentes, humanoides, vehículos eléctricos y otros dispositivos. De lo cual nos quedamos con que la firma china va a apostar también por el mercado de gafas inteligentes, que está en pleno auge.

Y es que las gafas inteligentes se están convirtiendo en un producto de tendencia, y por le que los fabricantes ya están buscando la manera de posicionarse mejor. En esta ocasión, no hay más detalles sobre los planes de Nothing, pero parece bastante claro que si su fundador ya habla abiertamente de ello, no estará muy lejos el lanzamiento de su propia alternativa en el mercado, por ejemplo, a las de Ray-Ban o las de Oakley creadas por Meta.

Unas gafas que es de esperar lleguen con IA integrada, y vistos los antecedentes de la marca, probablemente será ChatGPT, y esperemos que con un diseño a la altura de la marca, que ha demostrado ser un referente en este aspecto con sus smartphones y wearables, también de su marca asequible CMF.