Tu reloj de Fitbit por fin podría ser compatible con Google Wallet

Hace poco comprobaba con bastante decepción que los relojes de Fitbit no son tan compatibles con los pagos móviles como pensaba. Y no es que no puedan hacerlo, de hecho, se puede pagar con ellos en tiendas, pero el problema es que el número de entidades bancarias con los que son compatibles en nuestro país es muy limitado, mucho más que si lo comparamos por ejemplo con Samsung Pay, Apple Pay o Google Wallet, que hasta hace muy poco conocíamos como Google Pay. La realidad es que este es un precio muy alto a pagar si no contamos con un banco compatible. Pero eso podría cambiar pronto gracias a la integración de Fitibit en el ecosistema de Google, que ahora es su dueña.

Podría ser realidad dentro de muy poco

Y es que no estamos hablando de un rumor sin más, sino de una información sustentada también en imágenes, que nos muestran el aspecto que tendría el nuevo Googel Wallet en los relojes de Fitbit, concretamente en lo que parece un Versa 3. Y es que desde el medio 9to5Google han podido descubrir que Google está integrando su Wallet en la app de Fitbit, lo que quiere decir que Fitbit Pay, al igual que ha ocurrido con Google Pay, podría transformarse en Wallet ahora. Lo que quiere decir que dentro de poco podría ser posible pagar en esos wearables con una cuenta de Google Wallet activa.

Pero lo más importante es que esto multiplicaría las posibilidades al alcance de estos usuarios de poder pagar con sus relojes, aunque tengan otros bancos que ahora no son compatibles dentro de Fitbit Pay, que hay que decir es una de las pasarelas de pago más limitadas en cuanto a bancos compatibles, al menos en España. En las imágenes extraídas de la aplicación de Play Services, se puede ver la pantalla que introduce Google Pay en estos dispositivos para poder pagar cómodamente como lo hacemos desde nuestros móviles. En la imagen podemos ver el mismo aspecto de Google Wallet en nuestros móviles y en otros dispositivos compatibles.

Por otro lado, es algo que era de esperar, ya que estamos hablando de que Google compraba Fitbit recientemente, y hemos visto cómo sus relojes se han integrado completamente en la tienda de Google. Esto hace previsible que los relojes de la marca se vayan integrando cada vez más en los dispositivos de Fitbit. Se especula que en el lanzamiento del FitBit Versa 4 y el Sense 2, que podrían ser inminentes, después de que hace solo unos días se filtraran por completo estos nuevos relojes y pulseras.

Sea como fuere es algo que agradecerán mucho los usuarios de Fitbit, que a día de hoy tienen pocas opciones para pagar con sus relojes, más allá de que sean clientes del Banco Santander, que es el único gran banco que es compatible con esta pasarela de pago. Algo que cambiará muy pronto seguro. Es posible que, en las próximas semanas, a comienzos de septiembre, se lancen estos nuevos modelos.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Tres wearables para comenzar el año poniéndote en forma