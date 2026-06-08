RedMagic lanza unos auriculares por 10€ que te meten de lleno en tus juegos favoritos

Red Magic Gaming Headset | Red Magic

Sin duda alguna, Redmagic es una de las marcas de gaming más reconocidas del mercado, sobre todo cuando hablamos de smartphones. Y no solo lo es por los propios smartphones que lanza la firma, sino también por los accesorios que nos permiten sacarle el máximo. partido a estos dispositivos. Ahora han lanzado uno poco convencional, o que ya no es tan habitual cuando jugamos, no porque sean unos auriculares de botón, sino porque estos lo son además de cable, lo que les hace sin duda unos dispositivos diferentes, y enfocados a otro uso diferente.

Ficha técnica de los Red Magic Gaming Headset

Se trata de unos auriculares de botón que ofrecen un diseño realmente atractivo, que tiene toda la esencia gaming de la firma china Lo mejor de todo es que son unos auriculares extremadamente baratos, así como sencillos en su uso, porque aquí no hay baterías, emparejamientos ni nada parecido, solo un conector minijack que nos permite disfrutar de del sonido de nuestros juegos favoritos con un sonido de mucha calidad.

Pero estos auriculares nos ofrecen algo bastante peculiar, como es una combinación de conector de auriculares de 3,5 mm y un conector USB tipo C. Por lo que, si tu móvil no tiene ya el minijack, puede conectarse al puerto USB desde el que se carga. Así que podemos conectar desde móviles clásicos a otros más modernos. En cuanto al sonido, nos ofrecen características de primer nivel.

Como unos drivers de 14,2 mm, que ofrecen una respuesta en frecuencias de 20 Hz a 20kHz, así como una potencia nominal de 5mW. Han sido diseñados para escuchar el sonido de nuestros videojuegos con la mejor calidad posible. Cuentan con un perfil de audio diseñado para que se puedan escuchar los juegos con un detalle único y con la capacidad de meternos en la acción con la máxima calidad de sonido.

El diafragma se ha diseñado para que detalles clave de cada juego, como escuchar los pasos de nuestro personaje o los disparos, tengan un protagonismo real dentro del juego y de su universo sonoro. Y, por supuesto, proyectan un sonido espacial que nos mete de lleno en la atmósfera de cada juego. Un aspecto interesante de estos auriculares es que no utilizan almohadillas para ajustarse a nuestro oído.

Gracias a ello podemos utilizarlos durante muchas horas, sin que nos resulten incómodos. El cableado de estos auriculares es flexible y evita los enredos habituales con el uso diario. El propio cable cuenta con controles de reproducción, con botones que permiten controlar el volumen, comenzar la reproducción o pausar lo que estamos reproduciendo. También integra un micrófono para intercambiar mensajes en las partidas.

También nos permite hablar con el asistente de voz. El diseño nos ofrece un aspecto atractivo, con un acabado gris pulido y el logo de RedMagic de color rojo. Y lo mejor de todo, que se ha lanzado por apenas 10 euros al cambio. Eso sí, de momento solo en el mercado chino. En España se vende un modelo similar, que no incluye conexión USB tipo C, sino solo minijack.