Estos auriculares con conectividad 4G toman notas inteligentes con ayuda de la IA

En los últimos meses estamos conociendo cada vez más dispositivos que utilizan la IA para brindar una dimensión completamente nueva a tareas y acciones que hasta ahora no daban mucho más de sí. Y es que el asistir a una reunión, a una llamada grupal, o a una ponencia, siempre ha ido acompañado de un ejercicio de toma de notas, a veces en papel, y otras veces en un dispositivo móvil, ya sea con teclado, o incluso con un lápiz inteligente. Pero hay una nueva ola de dispositivos, encabezados por los de Plaud, que nos ofrecen una manera distinta de tomar notas sin esfuerzo. Ahora los creadores de los Ticwatch, que ya cuentan con un dispositivo similar a Plaud, llevan este concepto también a los auriculares.

Toma notas desde tus oídos con los TicNote Pods 4G

Estos auriculares de entrada cuentan con una característica que nos parece diferencial, la integración de la conectividad 4G. Con ella es posible sincronizar las grabaciones que hacen los auriculares al instante, ya que no necesitan esperar a estar conectados al smartphone para poder enviar las notas a la nube y transcribirlas, para que estén disponibles prácticamente de manera inmediata.

Para ello estos auriculares utilizan el sistema de eSIM, que no necesita de una tarjeta SIM física para funcionar, y que por tanto nos brinda toda esta conectividad con la máxima comodidad, y potencia hasta el extremo su capacidad para ser más productivos. El funcionamiento de estos auriculares es muy simple, ya que solo tenemos que colocarlos en los oídos para comenzar a grabar todo lo que se está hablando en una conversación, independientemente de si se trata de una llamada de voz, reunión in situ, o cualquier otra situación donde debamos tomar notas.

Lo mejor es que una vez que estas notas se han tomado, estas se llevan hasta la nube, donde ya son accesibles desde cualquiera de nuestros dispositivos con acceso a la cuenta de Mobvoi. Y la magia transcurre una vez que las transcripciones están en la nube, ya que ahí es cuando podemos acceder a ellas desde una perspectiva totalmente diferente. Ya que podemos acceder directamente a la grabación de han hecho los auriculares, o bien a una transcripción de esas palabras.

La IA se puede encargar en todo momento de crear un resumen legible y que nos ahorre tiempo sobre todo lo que ha acontecido por ejemplo en una reunión, y es capaz de estructurar los datos en cada momento para que nos quedemos con los realmente importante. Y todo ello sin necesidad de haber estado al 100% enfocados en la conversación, lo que a su vez se traduce en una mayor productividad.

Estos auriculares también cuentan con conectividad Bluetooth o Wifi. El rango de grabación es de hasta 10 metros de distancia, y cuentan con cancelación de ruido. Ya están disponibles en Kickstarter, donde ya los podemos comprar desde 170 euros al cambio, las primeras unidades se entregan el próximo mes de enero de 2026.