Por qué tu nuevo patinete eléctrico debería estar homologado por la DGT

Una solución en materia de movilidad que han encontrado muchos usuarios son los patinetes eléctricos. Estos se han convertido en la alternativa sostenible para los desplazamientos cortos. Hasta ahora comprar un patinete no tenía más implicación que buscar un modelo que nos encaja en prestaciones y precio. Pero con la nueva regulación de estos vehículos la cosa cambia y esto es lo que tendremos que tener en cuenta a partir de ahora.

Certificado VMP

Ya era hora que la administración tomará cartas en el asunto de los vehículos de movilidad personal. En los últimos años, su creciente ha sido exponencial y se ha multiplicado el número de estos en nuestras calles. Ya sean de titularidad privada o pública, muchos han invadido la acera. Del mismo modo, hemos visto cómo se han incrementado también en número de accidentes provocados por este tipo de vehículo a motor. Por lo que, a partir del 12 de enero de 2027, no se podrá circular con ningún vehículo que no disponga de un número de certificado VPM. Podemos consultar el listado en el siguiente enlace. Una medida que está recogida en la resolución de 12 de enero de 2022 de la DGT, teniendo en cuenta las consideraciones recogidas en el Real Decreto 970/2020 por el que se modifica el Reglamento General de Circulación en materia de medidas urbanas de tráfico.

El nuevo patinete Segway GT2 es un bólido, alcanza los 70km/h | Segway

Ya son muchos los fabricantes y modelos que disponen de ellos por lo que si estás pensando en adquirir uno de estos vehículos es importante comprobar que dispone de certificado. Cada marca y modelo tiene asignado un número de certificado único, con el que se identifica el producto. Así, por ejemplo, los números de certificación de los patinetes de Segway van del A1004 al A1006 y en caso del SNCC 2.4 su número de certificación es el B1001. O en caso de los Xiaomi cuyos números de referencia van desde el B1002 hasta el B1013 para las diferentes versiones del modelo DDHBC01ZM.

Además de la certificación será obligatorio el cumplimento de la normativa que podemos consultar a través de lapágina web de la DGT. Además de las normas que se contemplen en las ordenanzas municipales de cada ayuntamiento. Independientemente de estas, se deben cumplir una serie de condiciones obligatorias como son disponer de sistema de frenado, dispositivos de advertencia acústica o luces y dispositivos reflectante traseros y delanteros entre otras. Además del uso aconsejado de casco y seguro de responsabilidad civil. A partir de la fecha mencionada no podremos circular con patinetes eléctricos que no dispongan de esta certificación, ya que no será posible acceder a estos certificados de firma individualizada después de su compra.

Si no cumplimos con las normativas podremos ser sancionados, Entre las infracciones más frecuentes se encuentran conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas lo cual puede acarrearnos multas de entre quinientos y mil euros. El uso del teléfono móvil o cualquier otro dispositivo de comunicación cuya multa será de doscientos euros o conducir por la noche patinetes sin alumbrado o prendas reflectantes, no llevar casco si es obligatorio o llevar puestos unos auriculares, cuya multa está fijada en el entorno de los doscientos euros.