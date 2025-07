Qué debes tener en cuenta a la hora de comprar una mirilla inteligente

La tecnología permite saber quién llama a nuestra puerta sin movernos del sofá e incluso sin estar en casa. Además de los timbres, las mirillas inteligentes pueden ser la solución. Pero no todas incluyen las mismas funcionalidades y pueden ser usadas en todos los hogares. Te contamos cuál es la diferencia.

Mirillas inteligentes cuál elegir dependiendo del tipo de casa

Una solución ideal para segundas residencias donde pasamos menos tiempo, de manera que nadie sabrá si estamos en casa o si, por el contrario, nos encontramos fuera. De manera que podemos atender a nuestros visitantes, al mismo que sirve para disuadir ocupas y ladrones de acceder a la vivienda. Lo que se convierte en una medida de seguridad extra para nuestros domicilios. Poner una mirilla inteligente tiene varias ventajas, podemos saber quién está llamando a la puerta sin estar en casa e incluso sin acercarnos a la puerta a mirar a través de la mirilla. De modo que no tenemos por qué dar señales de vida si no queremos, pero no perdernos nada de lo que sucede al otro lado de esta. También protegen nuestra privacidad, ya que nadie podrá mirar por la mirilla para intentar ver qué hay al otro lado. Pero no elegir de forma adecuada el tipo de mirilla puede acarrearnos ciertos problemas. Sobre todo, cuando vivimos en comunidad en un bloque de pisos, en el que compartimos rellanos con otros vecinos.

Mirilla inteligente EZVIZ HP2 | EZVIZ

Puede considerarse que algunos de esos dispositivos vulneran la privacidad de los vecinos. Esto sobre todo sucede con modelos que cuentan con sensores de movimiento o permiten la grabación de imágenes. Por lo que debes tenerlo en cuenta a la hora de instalar uno de esos dispositivos.

Las mirillas que podemos usar sin problemas son aquellas que solo transmiten la imagen y que no registran los movimientos de tus vecinos, como es el caso de la Ezviz HP2. Que permite a través de su pantalla de alta resolución o a través de su aplicación móvil ver lo que sucede en el descansillo. Tal y como haríamos si nos acercamos y miráramos por una convencional. A través de estas no tenemos la opción de atender ni contestar al visitante, ya que no disponen de audio bidireccional.

Por otro lado, encontramos otro tipo de mirillas, las cuales cuentan con funciones ampliadas, las cuales además de la opción de vigilar a través de su cámara, ofrecen la posibilidad de grabar imagen, hablar con el visitante o incluso hacer uso de estas como si de un timbre se tratara. Un claro ejemplo de este tipo de dispositivos Yale Auto Imaging 45. Una mirilla muy recomendable para aquellas casas que no comparten espacios comunes ni de paso con otros vecinos. De este modo no vulneramos la privacidad de estos. Con los que además de ver quién llama, podremos además mantener una conversación a distancia e incluso guardar las imágenes de nuestro visitante.