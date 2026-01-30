El sorprendente Huawei Pura X2 estrenará pantallas más grandes

En los últimos meses Apple ha estado desarrollando su primer plegable, que podría ver la luz a lo largo de este año 2026. Y hemos conocido que su factor de forma será diferente del habitual que vemos en los plegables tipo Fold, siendo más similar al de una tableta como el iPad. Huawei ya innovó al traer al mercado un smartphone plegable con un factor de forma muy diferente de lo habitual, mezclando el concepto Fold con Flip, y ahora está cerca de lanzar una segunda generación, de la que hemos conocido los primeros detalles.

Así sería el nuevo Huawei Pura X2

La nueva generación parece que mejorará sobre todo en lo que al tamaño de las pantallas se refiere. Y es que es de esperar que, según un filtrador de la red social china Weibo, estas pasen a tener tamaños bastante más grandes en relación con la primera generación. Según esta información, el nuevo plegable se espera que tenga una pantalla plegable interna de 7,5 pulgadas. Esto es un gran salto, ya que la anterior generación tenía una pantalla más pequeña, de 6,3 pulgadas.

En la parte externa también habrá cambios, recordemos que el diseño era similar al de un teléfono plegable tipo Flip. Y en este caso se mantendrá, pero con diferencias notables en el diseño externo. Porque, si antes en la misma mitad se encontraba la pantalla externa y la cámara de fotos, ahora en esta segunda generación la pantalla iría hasta los extremos, digamos que en esa mitad habría un diseño de todo pantalla.

Mientras que la cámara se pasaría a la otra mitad del teléfono, de tal forma que se podría albergar una mejor cámara de fotos, con más espacio libre a su alrededor, y no condicionado por la pantalla. No obstante, recordemos que la primera generación contó con una cámara cuádruple.

Esta tenía sensores de 50 megapíxeles, telefoto de 8 megapíxeles, ultra gran angular de 40 megapíxeles y un multi espectral de 1,5 megapíxeles. Pues bien, ahora se espera que esta cámara pueda tener un sensor de 200 megapíxeles, entre otros, dando un enorme salto para la cámara de un plegable. La misma información apunta a que el teléfono podría contar con cuatro cámaras traseras, en lugar de cinco. Sobre el rendimiento, dependería de los procesadores Kirin 9020, 9030 y 9030 Pro.

La memoria RAM del dispositivo podría alcanzar los 20GB, así como 1TB de almacenamiento interno en la versión mejor equipada. Sobre su lanzamiento no ha detallado nada, pero es de esperar que pueda ser una realidad el próximo mes de marzo más o menos, un año después de haberse lanzado la primera generación.