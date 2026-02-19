Así benefician las aves de España a las personas

Investigadores de la Universidad de Alicante (UA), en colaboración con investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) han desarrollado la primera base de datos que cuantifica los servicios ecosistémicos que las aves nativas de España proporcionan a las personas y al medio ambiente.

El estudio, publicado en Ardeola: International Journal of Ornithology, presenta ServiBirds, una herramienta pionera que evalúa el papel ecológico, cultural y económico de 378 especies de aves pertenecientes a 73 familias.

El trabajo, liderado por Esther Sebastián-González, del departamento de Ecología de la UA, analiza doce tipos de servicios ecosistémicos —de provisión, regulación y culturales— que las aves ofrecen a la sociedad. Entre ellos se incluyen el control de plagas, la dispersión de semillas, el reciclaje de materia orgánica, el valor estético, artístico y ecoturístico, así como su importancia como especies cinegéticas o simbólicas.

Urraca, mirlo y buitre leonado a la cabeza

El análisis muestra que todas las especies de aves aportan algún tipo de servicio ecosistémico, y que más del 60 % contribuye a cuatro o más servicios distintos.

Entre las especies más relevantes destacan la urraca común (Pica pica) y el mirlo común (Turdus merula), que proporcionan múltiples servicios de regulación, y el buitre leonado (Gyps fulvus), que sobresale por su papel en la eliminación de carroña.

En el ámbito cultural, especies como la perdiz roja (Alectoris rufa), el águila real (Aquila chrysaetos) o el jilguero europeo (Carduelis carduelis) destacan por su relevancia estética, artística y ecoturística.

El estudio subraya que el valor de las aves va más allá de la biodiversidad: también tiene repercusiones económicas y sociales, especialmente en el turismo ornitológico.

Referencia:

Esther Sebastián-González et al. "Servibirds: Quantitative Assessment of the Ecosystem Services Provided by Native Birds in Spain".Ardeola.