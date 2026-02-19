El sarampión repunta y reactiva las alertas sanitarias tras perder España el estatus de país libre del virus: síntomas y cuándo buscar ayuda

El sarampión vuelve a situarse en el foco sanitario tras el aviso de la Comunidad de Madrid por el aumento reciente de casos. La alerta se produce en un contexto de repunte de esta enfermedad infecciosa en distintos puntos del país y de Europa, lo que ha llevado a reforzar la vigilancia epidemiológica y los mensajes sobre vacunación.

España había logrado el estatus de país libre de sarampión en 2016, cuando se consideró interrumpida la transmisión endémica del virus gracias a las altas tasas de vacunación. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud retiró en enero de este año esta calificación tras más de un año de transmisión continuada del virus. Esta situación suele producirse cuando disminuye la cobertura vacunal o cuando se importan casos desde países donde el virus sigue circulando y estos generan nuevos contagios en la población.

En los últimos meses, los contagios han aumentado especialmente en varias regiones europeas y también en comunidades españolas, entre ellas Andalucía, País Vasco, Cataluña, Castilla-La Mancha (Toledo) y Melilla. Estos casos son mayoritariamente importados o asociados a importaciones (principalmente de Marruecos) y a bajas coberturas vacunales. Las autoridades sanitarias subrayan que el sarampión es una enfermedad muy contagiosa y que un solo caso puede originar múltiples infecciones si no se controla rápidamente.

El incremento de casos ha llevado a reforzar los sistemas de detección precoz y a recordar la importancia de la vacunación como principal medida de prevención. Los responsables sanitarios insisten en que mantener altas coberturas vacunales es clave para evitar que el virus vuelva a establecerse de forma continuada en el país.

Tal y como aseguran desde el medio Mirror, los síntomas tempranos del sarampión incluyen:

Temperatura alta

Nariz que moquea o congestionada

Estornudos

Tos

Ojos rojos, doloridos y llorosos

También pueden aparecer manchas blancas en el interior de la boca y la parte posterior de los labios, junto con una erupción cutánea, el síntoma más característico del sarampión. Esta erupción suele comenzar en la cara y detrás de las orejas, y luego se extiende al resto del cuerpo, creando zonas de la piel con manchas y relieve que no suelen picar.

Niño con sarampión | iStock

¿Cuándo buscar ayuda?

Según el NHS, el sistema de salud público del Reino Unido, se recomienda acudir urgentemente al médico si ocurre lo siguiente:

Crees que su hijo menor de un año ha estado en contacto con alguien que tiene sarampión.

que tiene sarampión. Estás embarazada o inmunodeprimida y has estado en contacto con alguien que tiene sarampión.

y has estado en contacto con alguien que tiene sarampión. La persona enferma tiene fiebre alta que no baja con medicamentos.

que no baja con medicamentos. La persona enferma tiene dificultad para respirar .

. La persona enferma no se alimenta bien o toma menos líquidos de lo habitual.

o toma menos líquidos de lo habitual. La persona enferma orina menos de lo habitual o tiene menos pañales mojados.

Si el sarampión no se trata, puede provocar complicaciones graves a medida que la infección se propaga a los pulmones y al cerebro, lo que puede provocar afecciones como neumonía, meningitis, ceguera y convulsiones.