¿Tienes el primer modelo de Apple Watch? Ya está obsoleto para Apple

A pesar de los largos periodos de soporte que Apple brinda a sus dispositivos, la realidad es que los años pasan y antes o después estos terminan por pasar a ser completamente prescindibles desde un punto de vista comercial y de soporte. Y eso es lo que le ha ocurrido ahora al primer Apple Watch, que como le ocurre a los smartphones y otros dispositivos de la marca californiana, ha alcanzado ese punto de su vida en el que ya no recibirá soporte alguno por parte de Apple.

Se acabó el soporte para el Apple Watch primigenio

Esto, como ocurre con el resto de dispositivos de Apple y de cualquier marca, no es el final en si del dispositivo, pero sí que lo acerca. Porque ahora, después de 8 años de su lanzamiento, que ya está bastante bien, el reloj de Apple se ha convertido oficialmente en un dispositivo obsoleto. Y esto son malas noticias si por alguna razón tu Apple Watch original sufre algún tipo de percance en el futuro.

Este cambio en el estatus del primer Apple Watch está cerca de llegar, es al menos lo que han desvelado desde un medio tan cercano al entorno de Apple como es MacRumors. Este estatus afecta no solo a que ya no reciba actualizaciones de software, algo que ocurrió cuando recibió watchOS 4.3.2, momento en el que los usuarios de este reloj supieron que no se actualizaría más. Lo que ocurre en este caso es que más allá del software, se detiene también cualquier soporte por parte de Apple para el hardware.

Esto quiere decir que en cuanto este estatus sea oficial, Apple dejará de atender cualquier reparación de este reloj o suministro de piezas en sus tiendas, y además se deshará de todo accesorio o herramienta que cuenten en estas para poder darle soporte al reloj. Todavía no es oficial, pero desde este medio aseguran que un memorando interno desvela que desde el 30 de septiembre este reloj ya se considera obsoleto para Apple.

También su variante más cara

Los Apple Watch son un claro objeto de deseo para los amantes de la tecnología en general, pero también para aquellos con buenas carteras a los que les gusta presumir de lo que se gastan en tecnología. Y es que de este primer modelo existió una variante de oro que costaba nada menos que 17.000 dólares, una auténtica locura que ahora lo parece aún más cuando se trata de un reloj que ha perdido cualquier posibilidad de soporte por parte de los de Cupertino. Este modelo al menos fue compatible hasta watchOS 5, tuvieron esa deferencia.

Este modelo al que nos referimos se puede describir como el Apple Watch Series 0, y se dejó de vender en septiembre de 2016, sucediéndole el Series 1. Lo habitual es que Apple declare obsoleto un dispositivo, sea cual sea su familia, tras siete años desde que dejara de distribuirse, o lo que es lo mismo, venderse de forma oficial. En cualquier caso, por muy bien que sigan funcionando, desde luego han dado ya todo lo que podían ofrecernos.