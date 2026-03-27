Los nuevos robots Dreame L50 son aspiradores premium a precio accesible
Los nuevos aspiradores nos ofrecen unas prestaciones de alta gama a precio de gama media.
Tener un robot aspirador en España ya es algo bastante habitual, y una vez que el mercado se ha estabilizado y consolidado, podemos acceder cada vez a más dispositivos con mejores prestaciones por precios razonables. Esto es precisamente lo que nos ofrece ahora Dreame con su nueva gama de robots aspiradores, que buscan ofrecer prestaciones premium a precio de gama media. Una gama que se estrena en nuestro país con una excelente relación de prestaciones y precio.
Precio y disponibilidad
A España llegan dos modelos, por un lado el L50s Pro Ultra, el más avanzado, que tiene un precio de 749 euros, estando disponible en negro o blanco. Por otro lado se estrena también el Dreame L50 Ultra AE, que tiene un precio de 599 euros, y digamos que es el modelo de entrada a esta gama.
Ficha técnica de los nuevos Dreame L50
Cuando decimos que nos ofrecen a un precio accesible funciones premium, es porque realmente nos brindan características muy Top. Como una mayor potencia de succión, eliminación avanzada del pelo, automatización inteligente y una mejor gestión de los obstáculos, algo esencial si queremos que el robot sea eficiente y no necesite ningún tipo de asistencia por nuestra parte.
Además nos ofrece la innovadora tecnología de autolimpieza ThermoHub, que utiliza agua caliente a 100 °C para lavar y desinfectar las almohadillas de la mopa, eliminando manchas difíciles como grasa y aceite. Destaca por ser uno de los robots con mayor poder de succión del mercado, con una capacidad de 30.000 Pa con tecnología Vormax, Otro aspecto importante es la capacidad para evitar enredos del cepillo.
En este caso cuenta con un sistema premium, como DuoBrush HyperStream, un sistema de doble cepillo que elimina el 100 % del pelo enredado, soportando hebras de hasta 30 cm con un nivel de ruido mínimo. El sistema Dual Flex Arm con función SideReach utiliza un cepillo lateral extensible para cubrir el 100 % de las esquinas, mientras que la tecnología MopExtend Roboswing extiende la mopa hasta 4 cm para poder limpiar bajo los muebles y bordes. Además el cepillo lateral se eleva automáticamente durante el fregado para no mojarse.
Además ofrece navegación inteligente EasyLeap, con ruedas y escaladores auxiliares que le permiten superar obstáculos y umbrales de hasta 4 cm de altura. El modelo más accesible, el L50 Ultra AE, tiene menos potencia de succión, pero sigue siendo muy potente, de 28.000 Pa. La temperatura de autolimpieza de la mopa aumenta de 75 °C a 100 °C, además Integra el Anti-Tangle TriCut 3.0, garantizando un 0 % de enredos de pelo.
Por tanto, por un precio bastante razonable obtenemos tecnología que hasta hace poco podía implicar invertir mil o más euros en un modelo de alta gama, por lo que desde luego parecen modelos candidatos a ser súper ventas en una gama donde todavía muchos consumidores pueden optar a hacerse con un nuevo aspirador.
