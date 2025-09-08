La nueva oleada de dispositivos Nest está lista, y se ha filtrado de nuevo

Estamos en un paréntesis evidente en lo que a dispositivos de IOT se refiere. Los dos grandes fabricantes de estos dispositivos en el mercado, Google y Amazon, llevan bastante tiempo sin lanzar nuevos dispositivos con Alexa o el asistente de Google, y es así porque se espera una auténtica revolución en estos dispositivos con la llegada de la IA generativa, y la versión más inteligente de estos asistentes. En el caso de Google serán los dispositivos Nest los que comanden esta revolución. Y parece que está a punto de convertirse en realidad, al menos ya está incluso en los estantes de algunas tiendas.

Algunos de los nuevos Nest están incluso en grandes almacenes

Esta noticia se basa principalmente en una imagen que se ha filtrado ahora, y que nos muestra los estantes de un almacén de la cadena estadounidense Home Depot. Un usuario de Reddit ha compartido estas imágenes, donde se pueden apreciar algunos detalles de los nuevos dispositivos que ya tendría lista la firma californiana perteneciente a Google.

En estas imágenes, se pueden ver en los estantes de la tienda varios nuevos modelos de Nest. Se trataría del nuevo timbre Nest 2K, que tendría en esta nueva resolución su gran novedad, así como las Nest Cam Indoor y Nest Cam Outdoor, ambas también destacando por la resolución 2K de la que disfrutarán como gran novedad. Además, no solo se puede ver a estos productos en los estantes, sino también sus precios.

Concretamente, el timbre Nest 2K tiene un precio de 179,99 dólares, mientras que la cámara Nest Cam Indoor 2K tiene un precio de 99,99 dólares. La versión de exterior tiene un precio más elevado de 149,99 euros. Es de esperar que el precio de estos dispositivos sea más o menos tal cual en euros, convertidos literalmente, como suele ser habitual. Es llamativo que el medio Android Authority ha conseguido eliminar de la imagen la reja detrás de la que se encontraban estos dispositivos, precisamente usando Nano Banana, el editor de imagen viral lanzado por Google y basado en el poder de Gemini.

En las últimas semanas, se ha hablado mucho de los nuevos dispositivos de IOT que está preparando Google, concretamente de su nueva oleada de productos con Gemini. El más esperado es sin duda el altavoz Nest, que se ha filtrado precisamente en la presentación de los Google Pixel 10, habiéndose colado en algunos de los vídeos. Y es que se espera que el próximo 1 de octubre Google celebre un evento para darle protagonismo a su nueva gama de dispositivos de IOT, una vez que en el evento del pasado 20 de agosto presentara sus nuevos Pixel 10 y los wearables, como nuevos auriculares y relojes. Esperamos con ganas las nuevas posibilidades que serán capaces de proporcionarnos Gemini junto a los altavoces de la marca, a la espera de lo que presente Amazon con su Alexa.