¿Te mareas en el coche? Escuchar este tipo de música podría ser la cura

Son muchas las personas que se marean durante sus viajes en coche. Subirse a este vehículo y emprender horas y horas de viaje es todo un suplicio. Hay quienes lo han probado todo: pastillas, cerrar los ojos... Sin embargo, un reciente estudio ha descubierto que un tipo de música podría ser la cura. Te contamos los detalles.

Un equipo de investigadores ha descubierto que la música puede ser una intervención sorprendentemente eficaz para reducir las náuseas y los mareos provocados por los viajes. Eso sí, dependiendo de la canción.

En experimentos, 30 participantes fueron sometidos a un simulador de conducción, donde se les hizo sentir mareos mientras usaban un gorro electroencefalográfico (EEG). Esto permitió a los investigadores "leer" la actividad cerebral de los voluntarios en tiempo real, a medida que pasaba de un estado estable a un estado de mareo por movimiento, y gradualmente regresaba a él.

Los participantes se dividieron en seis grupos. Cuatro grupos escucharon un minuto de música después del viaje con náuseas; uno no escuchó música después del viaje y dedicó un minuto a meditar; y el otro terminó el viaje justo antes de que los participantes sintieran náuseas.

Los investigadores descubrieron que la música alegre aliviaba los síntomas del mareo en un 14% en comparación con el grupo que meditaba. La música suave fue el siguiente género más efectivo. Alivió los síntomas en un 13,4% en comparación con el grupo de control. Por último, la música triste pareció dificultar la recuperación.

Aún así, todavía se necesitan más investigaciones ya que este estudio se basa en un tamaño de muestra pequeño. Eso no quita a que si te mareas en el coche pruebes a escuchar música alegre. Puede que funcione.