Nuevo Moto Tag, Motorola lanza su alternativa al Airtag oficialmente

Precisamente a comienzos de esta semana os contábamos que Motorola tenía a punto el lanzamiento de su primer rastreador inteligente, un dispositivo denominado Moto Tag que ya es oficial, y acaba de ser presentado junto a la nueva familia de plegables Razr 50. Este nuevo dispositivo llega para servir de alternativa seria a los rastreadores de Apple y Samsung, que ahora son los más populares del mercado, con el permiso de Tile. Un nuevo dispositivo que se convertirá en uno de los accesorios más útiles para nuestros teléfonos y dispositivos electrónicos.

Un dispositivo para localizar a otros

Este nuevo dispositivo no se diferencia mucho del AirTag de Apple o el Smart Tag de Samsung en su funcionalidad esencial, que es la de poder encontrar y tener localizados a otros dispositivos. Y es que este nuevo modelo llega no solo con conectividad Bluetooth, sino que lo hace también con UWB, o lo que es lo mismo, banda ultra ancha. Con estos mimbres, el dispositivo, de pequeño tamaño, puede mantener localizado un dispositivo incluso si se encuentra a mucha distancia.

El MotoTag junto a los nuevos plegables | Motorola

Esto es algo posible gracias a su compatibilidad con la funcionalidad Encuentra mi dispositivo de Google, que acaba de renovarse para ofrecernos una localización más precisa de los dispositivos, gracias a la creciente red de dispositivos Android con lo que se puede triangular la posición para localizar a nuestro Moto Tag, por lo que de esta forma se convierte en un auténtico seguro de vida para esos dispositivos valiosos que no queremos perder de vista de ninguna forma.

El diseño de este nuevo Moto Tag es verdaderamente atractivo, y siguiendo la línea del resto de sus productos cuenta con un acabado en colores pastel que le sienta muy bien. Su diseño es más parecido al de un AirTag, siendo totalmente redondo, en lugar de utilizar el diseño ovalado del dispositivo de Samsung. Estará disponible tanto en color verde como en azul, y como decimos, se trata de un dispositivo que entra por los ojos. Tiene un tamaño muy compacto, para poder guardarlo en cualquier rincón sin que quede muy a la vista.

Gracias a la conectividad UWB la precisión de la localización es mucho mayor, lo que nos garantiza encontrar los dispositivos con un margen de error de apenas unos centímetros. Un nuevo localizador que nos avisará de la presencia de otros que no estén autorizados. Este dispositivo es resistente al agua, por lo que no hay problema si se moja accidentalmente, incluso si se llega a sumergir, no sufrirá daños. Y por supuesto, cuenta con una autonomía suficiente como para olvidarnos de cargarlo o cambiarle su pila durante todo un año.

Motorola ha desvelado que el Moto Tag se pondrá a la venta próximamente en España por 39,99 euros para cada unidad, y existirá un pack de cuatro unidades que tendrá un precio de 139,99 euros.