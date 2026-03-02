El primer iPad plegable se vuelve a retrasar, ¿hasta cuándo?

Estamos en la que podría ser una de las semanas más importantes para Apple a lo largo de este 2026. Y es que según anticipa la semana pasada el propio Tim Cook, parece que los de Cupertino van a lanzar esta semana multitud de nuevos dispositivos. Se esperan desde nuevos iPhone, a más MacBook y también nuevas versiones del iPad. Pues bien, hemos conocido que Apple estaría desarrollando su primer iPad plegable, ahora con unos plazos de lanzamiento más amplios, según nos desvelan nuevas filtraciones alrededor de la firma californiana.

Habrá que esperar a finales de esta década

Como no podía ser de otra forma, ha sido Mark Gurman a través de su blog en Bloomberg, quien ha anticipado los planes de Apple respecto del lanzamiento de su primer iPad plegable. Habíamos conocido muchos detalles acerca de cuándo se presentan estos iPad plegables, de hecho hubo un tiempo en que se esperaba que se anticipa incluso por delante del primer iPhone plegable, algo que ocurrirá finalmente para septiembre de este mismo año.

Pero las nuevas informaciones apuntan a que finalmente ese lanzamiento que se esperaba para más o menos el próximo año 2027, se retrasa de nuevo. Este iPad denominado como gigantesco por el analista ahora se habría retrasado hasta el próximo año 2029, por tanto tendríamos que esperar todavía tres años para que sea una realidad y pueda ser comercializado.

Según el analista, Apple podría llegar a unificar en el futuro sus gamas de iPad y MacBook gracias a este nuevo modelo: Y es que las filtraciones previas hablaban de que este nuevo dispositivo podría contar con una pantalla de unas 20 pulgadas plegable. Esta serviría tanto para disfrutar de un iPad de dimensiones gigantescas, como de un MacBook con teclado virtual, que se mostraría en una de las palas de la pantalla plegable.

No obstante parece que Apple habría encontrado importantes problemas en el desarrollo de este trascendente dispositivo que podría revolucionar dos de las gamas de producto más célebres de Apple. Los desafíos de este modelo pasarían una vez más por reducir al mínimo la arruga de la pantalla. Algo que habrían conseguido con el primer iPhone plegable, gracias a la colaboración con Samsung, y que estarían buscando también en este nuevo modelo, aunque sería algo que les llevaría más tiempo, hasta el fin de esta década.

De este tipo de portátiles plegables, con grandes pantallas, hemos conocido ya algunos ejemplos. El fabricante más activo ha sido Lenovo, que lanzaba hace ya dos o tres años sus primeros portátiles basados en una gran pantalla plegable. Obviamente es un segmento todavía en pañales, y es de esperar que Apple siga trabajando para perfeccionar la pantalla y que sea lo más plana posible cuando esta se encuentra desplegada.

Apple deberá encontrar un buen equilibrio entre el peso liviano del iPad y del más pesado de los MacBook. Además, otro desafío sería su precio, que según las primeras estimaciones, podría llegar a costar tanto como unas gafas Apple Vision Pro, superando los 4000 euros, algo sin sentido desde luego, y que podría relegar a un mercado marginal a estas tabletas.