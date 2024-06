Nuevo Haylou Solar: todo un smartwatch por apenas 20 euros

Quien no tiene un reloj inteligente es porque no quiere, ya que la excusa del precio ya no es procedente, y no hablamos de modelos de dudosa procedencia, sino de fabricantes con gran reputación que hacen wearables realmente baratos. Es el caso de Haylou, que acaba de lanzar un nuevo reloj inteligente al que no le falta de nada, sobre todo si tenemos en cuenta su precio ridículo. Se trata del nuevo Haylou Solar, un reloj con un aspecto genial que además cuenta con mucha autonomía.

Un reloj inteligente y todoterreno

Lo primero que llama la atención para el precio que tiene es su aspecto, con un acabado de calidad, y un diseño redondo que le sienta realmente bien. Cuenta además con dos aspectos llamativos y poco habituales en estos relojes baratos. Y es que tiene una corona giratoria, que nos permite realiza muchas acciones, funcionando similar al bisel giratorio de los Galaxy Watch, o a la propia corona del Apple Watch, salvando obviamente las enormes distancias que hay entre ellos.

Haylou Solar | Haylou

Para empezar, este reloj nos permite recibir y hacer llamadas, gracias al altavoz y micrófono con el que cuenta, y también con la conexión Bluetooth. Tiene una pantalla de 1,53 pulgadas totalmente a color, con resolución HD, más que suficiente para este tamaño, y por supuesto es táctil. Cuenta con hasta 150 esferas diferentes, por lo que seguro encontramos nuestra favorita en poco tiempo. Su interfaz es sencilla, con multitud de tarjetas que nos permiten acceder rápidamente a la información que más nos interesa en cada momento.

Haylou Solar | Haylou

Y por supuesto, tenemos un seguimiento de nuestra salud y actividad física. Y que podemos utilizar alguno de sus 127 modos de entrenamiento. A pesar de su precio tan bajo, puede medir la frecuencia cardiaca, los niveles de oxígeno en sangra, hacer un seguimiento de la calidad del sueño, incluso de nuestros niveles de estrés a lo largo del día. También podemos hacer seguimiento de la salud femenina consultando los ciclos. Su batería de 300mAh nos ofrece además mucha autonomía, siendo de 7 días con un uso cotidiano, y llegando hasta los 30 días cuando hablamos del uso del modo básico.

Un reloj que cuenta con Bluetooth 5.3, una de las versiones más recientes, para comunicarse con nuestro teléfono, algo que hará rápidamente y de manera estable gracias a esta tecnología. Es resistente al agua y al polvo en su máxima expresión cuando hablamos de wearables, gracias a una certificación IP68. Por tanto, podemos sumergirlo sin problemas en la piscina hasta media hora, sin que haya que temer por su integridad. Eso sí, mejor evitar agua salada o altamente clorada como en las piscinas.

Es un reloj muy ligero, con un peso de 48 gramos, mientras que sus medidas son de 48,4mm x 48,4nn y 11,5mm. Aunque lo mejor de todo sin duda es su precio, que es de tan solo 21 euros al cambio. Es evidente que no se puede pedir más por un reloj como este, que nos ofrece tantas funciones.