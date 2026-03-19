Ecovacs trae a España su limpiafondos para piscinas Ultramarine

Estamos a solo unas horas de la entrada de la primavera, y es el momento de comenzar a planear la temporada de piscinas. Aunque todavía quedan semanas y algunos meses para que el tiempo sea el idóneo para darse un chapuzón, quienes tienen piscina saben que hay que ir comenzando a hacerse con el equipo necesario para mantener la piscina en perfecto estado durante todo el verano. Para ello es imprescindible un buen limpiafondos, y más si este es inteligente, ya que nos va a quitar mucho trabajo. Es justo lo que nos ofrece el nuevo limpiafondos de Evovacs, que se estrena ahora en España.

Nuevo Ultramarine P1

El nuevo limpiafondos de Ecovacs nos ofrece todo lo que esperan los usuarios de piscinas domésticas, un robot que se dedique a limpiar todo el fondo de la piscina de manera autónoma, como si de un robot aspirador se tratara. Este llega a España con una potencia de succión de 4800GPH, que le permite aspirar hojas, arena y todo tipo de residuos del fondo de la piscina, esa capa invisible de suciedad que normalmente se acumula.

Ecovacs Ultramarine P1 | Ecovacs

Para ello cuenta con un sistema de filtrado de doble capa, que gracias a la malla de 180 micras y el filtro de 3 micras, puede atrapar hasta la suciedad más diminuta. De hecho puede absorber hasta 10 tipos diferentes de residuos, y hasta el 99% de las partículas que flotan en la piscina. Los cepillos del robot ayudan a atrapar toda esa suciedad.

En total cuenta con cuatro rodillos, que funcionan de manera independiente, y se itúan tanto en la parte delantera como trasera del robot, para que sea capaz de remover toda la suciedad a la vez que la aspira. También ayudan a moverse por la piscina de forma precisa y rápida. Es un robot ultrarresistente al agua, ya que está fabricado en materiales que resisten la agresividad del cloro, así como la radiación UV o la corrosión, daños a los que se enfrenta cualquier robot que pase muchas horas bajo el agua de la piscina.

Cuenta con certificación IP68 frente al agua y el polvo, la máxima en este tipo de dispositivos. La autonomía de este robot es de hasta 3 horas bajo el agua, algo que consigue gracias a una batería de 5200mAh, similar en capacidad a la de un smartphone. El robot puede navegar por cualquier piscina gracias a su tecnología inteligente de navegación, que cuenta con diferentes sensores IMU que escanean la piscina.

Puede evitar obstáculos de hasta 5,5cm, habituales en las piscinas, como los skimmer o los focos de iluminación. Una de las mejores características es que no necesita cables para operar, y que contamos con conectividad inalámbrica para poder controlar todos sus movimientos.

Precio y disponibilidad

Y todo ello por un precio realmente asequible para todo lo que nos ofrece, ya que se estrena ahora en España por sólo 549 euros.