TABLETA GAMING COMPACTA
La nueva Lenovo Legion Y700 es ultra compacta, de 165Hz y con el potente Snapdragon 8 Elite Gen 5
Lenovo ha lanzado una nueva tableta gaming muy compacta con una batería enorme y un potente procesador.
Las tabletas gaming van ganando poco a poco terreno en el mercado, cada vez son más los consumidores que consideran comprar una de estas tabletas, ya que les permite disfrutar de juegos a máxima calidad en pantallas mucho más grandes. En esta ocasión hablamos de una tableta muy compacta, poco más que un smartphone plegable, pero que tiene un potencial enorme para poder jugar a los juegos más exigentes en el sistema operativo de Google con las máximas garantías.
Ficha técnica de la nueva Lenovo Legion Y700
Lenovo ha lanzado una nueva tableta de su reconocida gama Legion, con unas características que desde luego solo encontramos en móviles buques insignia, y tan siquiera, ya que la tasa de refresco de su pantalla es aún más elevada. Hablamos de 165Hz en una diagonal de 8,8 pulgadas. Además, su resolución es muy elevada para su tamaño, de 3040 x 1904 píxeles, con una resolución de 408 píxeles por pulgada. Cubre todos los colores habidos y por haber, lo que le da una enorme riqueza visual.
La tableta es muy potente, gracias al procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, que es el más potente que podemos disfrutar actualmente en Android. Ha conseguido una puntuación en Antutu de nada menos que 4,53 millones de puntos. Llega con una memoria RAM de 24GB LPDDR5T, por lo que es extremadamente rápida, acorde a la exigencia que se le piden a ciertos juegos que necesitan mover muchas texturas.
La batería es de las más grandes que hemos visto en una tableta de este tamaño. Y es que en este caso incluso supera ese ratio de los 1000mAh por pulgada. Hablamos de una tableta de 8,8 pulgadas que tiene una batería de 9000mAh, más que suficiente para muchas horas de juego. Tiene una carga rápida de 68W, mientras que incorpora dos puertos USB tipo C, para poder cargar a la vez que se utiliza como bypass en una especie de modo de escritorio.
Para poder hacer frente a todo este gran poderío de rendimiento, la tableta cuenta con una gran cámara de vapor de 17.353 mm², por lo que se puede mantener refrigerada incluso en esas partidas que duran muchas horas y que se desarrollan al máximo rendimiento. La háptica ha sido mejorada gracias a dos motores. Y el almacenamiento nos permite ampliación hasta los 2TB gracias a la ranura de tarjetas microSD.
Podemos disfrutar de un audio de primer nivel gracias a Dolby Atmos, y en el apartado fotográfico nos ofrece una cámara correcta sin más. Esta tiene un sensor trasero de 50 megapíxeles, y uno delantero de 8 megapíxeles. Ofrece un toque gaming gracias al aro iluminado Legion Halo, que le da un aspecto más moderno y atractivo al conjunto. La tableta se dejó ver en el MWC de Barcelona, y de momento se ha lanzado en China, aunque es de esperar que la veamos en el mercado global. La versión de 12GB+256GB tiene un precio de 560 euros al cambio. MIentras que la versión de 16GB+512GB tiene un precio de 665 euros. Por último, la versión tope de gama de 24GB+1TB tiene un precio de 835 euros al cambio.
