Muy pronto vas a poder esciribir con tu lápiz óptico en Google Chrome

Los lápices ópticos nos llevan acompañando muchos años en diferentes dispositivos. Desde los clásicos PDA, lo más parecido que tuvimos a un smartphone hace ahora casi tres décadas, hasta las actuales tabletas y móviles que son compatibles con este tipo de dispositivos, siendo especialmente célebre el S Pen de Samsung en sus dispositivos. Son fabricantes como Samsung los que han optimizado sus capas de software con importantes funcionalidades para poder sacarle más partido a estos lápices. Uno de los usos más populares es el de poder escribir a mano alzada las direcciones web en los navegadores. Pues bien, esto es algo que podría llegar a más usuarios gracias a la estandarización de estas características en Android 13.

Más compatible con Chrome

Y es que, para poder utilizar estas funciones de escritura a mano alzada, en dispositivos, por poner un ejemplo, como los de Samsung o Lenovo, es necesario utilizar los navegadores web nativos de estos fabricantes. Pero si queremos hacer lo propio en Google Chrome con el lápiz en estos dispositivos, no es posible utilizarlo. Pues bien, ahora sabemos que eso estaría a punto de cambiar. Y es que ahora se ha conocido que Android 13 llegaría con soporte nativo para los lápices ópticos, al estilo del S Pen, para poder escribir las URL a mano alzada.

La Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung

Pues bien, parece que se está trabajando para introducir la escritura a mano como una característica nativa por fin en Android 13. Por tanto, se convertirá en un sistema operativo mucho más idóneo para ser utilizado con tabletas, dispositivos que son especialmente ideales para poder usarlos con un lápiz. También se nos ocurre lo mismo con los teléfonos plegables, como los Galaxy Z Fold, que por cierto también son compatibles con estos lápices y se beneficiarían también de estas novedades en Android 13.

Parece que de todas maneras serán los móviles de Samsung los primeros que puedan disfrutar de estas nuevas funcionalidades con Chrome. Y es que es una función bastante útil, ya que nos permite movernos por las distintas páginas web sin tener que abrir el teclado, introduciendo las distintas direcciones web a mano alzada. En el caso de los Samsung en el navegador de los coreanos, es posible escribirlas sobre la barra de direcciones, como lo haríamos en un cuaderno, a mano alzada de una forma realmente sencilla.

Por tanto, esto nos debe abrir la posibilidad de hacer lo mismo con Google Chrome, que queramos o no es el navegador web más utilizado por los usuarios Android. Aunque no es un accesorio que mueva masas, la realidad es que los lápices ópticos son una de las primeras opciones a la hora de comprar accesorios en las tabletas, y no tanto en el caso de los móviles. Y es que las pantallas grandes de estas son ideales para movernos por ellas con un lápiz, ya que es mucho más sencillo llegar a todas partes de la pantalla, y sobre todo son más sencillas para escribir a mano alzada o directamente ilustrar.