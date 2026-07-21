POTENCIA MODULAR
Xiaomi lanza una potente afeitadora de batería recargable
Una afeitadora que ofrece hasta 90 días de autonomía con una sola carga.
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Las afeitadoras siguen siendo objetos que utilizamos muchos a diario, y siempre es de agradecer que un objeto tan cotidiano como este evolucione para ofrecernos un uso cada vez más sencillo y versátil. Eso es lo que nos brinda precisamente la nueva afeitadora de Xiaomi, que ha llegado a su plataforma de financiación Youpin con unas características muy potentes y que vienen aderezadas además por una batería recargable que nos permite olvidarnos del cargador o cables durante varias semanas de uso.
Así es la nueva afeitadora eléctrica Xiaomi Mijia
El núcleo de la afeitadora es su sistema de cabezal de tres cuchillas de doble anillo, que incrementa el área de contacto con el rostro y mejora la eficiencia de afeitado en un 48% en comparación con el modelo anterior. Utiliza una estructura de bloqueo de barba envolvente fabricada mediante moldeo por inyección de metal, que trabaja en conjunto con cuchillas cóncavas de acero de alta precisión para capturar y cortar el vello de manera limpia, evitando tirones y zonas sin afeitar.
Cuando decimos que es una afeitadora potente e inteligente, es porque se trata de potencia autoadaptativa. Porque para garantizar un rendimiento constante tanto en barbas finas como densas, incorpora un motor de alta velocidad que alcanza hasta 5 millones de cortes por minuto.
Este motor está controlado por un chip inteligente que monitoriza la carga 100 veces por segundo, ajustando dinámicamente la potencia y la velocidad en tiempo real para ofrecer una experiencia fluida y sin tirones. Tiene un cabezal guía de microperlas que cuenta con aproximadamente 1,76 millones de microperlas de alta densidad, creando un recubrimiento suave que reduce la fricción sobre la piel y mejora la suavidad de deslizamiento en un 31.5%.
Esta afeitadora nos ofrece una autonomía de hasta 90 días con una sola carga, si el afeitado dura un minuto cada día. Se recarga completamente en unas 2 horas mediante un puerto USB tipo C y permite utilizarla mientras se carga, que no siempre es posible en otros modelos. Esta nueva afeitadora de Xiaomi es completamente impermeable, y permite tanto el afeitado en seco como en húmedo con espuma, además de una limpieza sencilla directamente bajo el grifo.
Si hablamos de mantenimiento, cuenta con un cabezal que se abre con un solo botón para retirar los residuos fácilmente. Lo recomendable es una limpieza semanal con agua para mantener un rendimiento en condiciones. En caso de experimentar un aumento inusual del ruido tras un período de uso, el fabricante sugiere revisar si el cabezal está flojo o acumula residuos, recomendando retirarlo para limpiarlo o reemplazar la cuchilla si estuviera dañada, vamos, como cualquier otra afeitadora de este estilo.
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