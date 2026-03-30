Los mejores trucos para mejorar el rendimiento de tu MacBook

Si tienes un MacBook de Apple, sabrás que la familia de portátiles de Apple ofrece un rendimiento soberbio. Y, si conoces algunos trucos, podrás mejorar todavía más su rendimiento.

Por ejemplo, con el paso del tiempo, el sistema empieza a acumular carga y pierde parte de su capacidad. La buena noticia es que gran parte de estos problemas se pueden solucionar en pocos minutos ajustando algunos aspectos básicos de macOS, sin necesidad de instalar programas adicionales ni realizar cambios complejos.

Estos cambios mejorarán el rendimiento de tu Mac.

Vamos a empezar por lo básico: comprobar que el sistema está actualizado. Las actualizaciones de macOS suelen traer nuevas funciones, pero cabe recordar que también incluyen mejoras de estabilidad y rendimiento que pueden corregir errores o comportamientos anómalos.

De esta manera, si tienes el equipo al día te aseguras que el software funciona de forma optimizada con el hardware disponible. Así que, siempre mantén tu MacBook con la última versión de macOS.

Macbook Neo | Apple

Y no te olvides de reiniciar tu MacBook de forma periódica. Sí, parece algo evidente, pero es algo que muchos no hacemos. Nos hemos acostumbrado a que funcione bien con solo bajar y subir la tapa, y no pensamos que el ordenador necesita reiniciarse para cerrar procesos.

Otro de los detalles que debes tener en cuenta para mejorar el rendimiento de tu MacBook es el arranque del sistema. Por si no lo sabías, muchas aplicaciones se configuran para abrirse automáticamente al iniciar sesión.Esto puede ralentizar el encendido del equipo y consumir recursos desde el primer momento, especialmente en modelos antiguos, o con menos potencia como el MacBook Neo.

¿La solución? Reducir el número de apps que se cargan al arrancar para liberar memoria y procesador, lo que se traduce en una sensación inmediata de mayor fluidez. Para ello, sigue esta ruta Ajustes del Sistema > General > Ítems de inicio y selecciona los programas que no quieres abrir.

Otro truco para mejorar el rendimiento de tu MacBook es simplificar algunos efectos visuales del sistema. Para ello, accede a Accesibilidad > Pantalla y sustituye efectos y transparencias para ahorrar recursos.

Recuerda vigilar el espacio de almacenamiento

El almacenamiento también juega un papel importante en el rendimiento general de cualquier ordenador, y los MacBook no son una excepción. Cuando el disco interno está demasiado lleno, el sistema tiene más dificultades para gestionar archivos temporales y procesos internos.

El nuevo MacBook Air con chip M4 | Apple

Así que, siempre deja un 20% de la capacidad de almacenamiento de tu MacBook para que funcione siempre como el primer día. Por ejemplo, si tienes un modelo con un disco SSD de 512 GB, que siempre hayan libres 100 GB.

Por último, el Monitor de Actividad puede convertirse en un gran aliado para detectar qué aplicaciones están consumiendo más recursos de lo habitual. Esta herramienta integrada en macOS permite comprobar el uso de procesador, memoria o energía en tiempo real, para identificar procesos que pueden estar afectando al rendimiento.

Para abrir Monitor de Actividad, puedes utilizar el atajo de teclado cmd + barra espaciadora. Es una de las mejores herramientas para aumentar el rendimiento de tu portátil de Apple, por lo que no dudes en utilizarla.

Como habrás visto, estos consejos son sencillos de aplicar, por lo que ponlos en práctica para que tu MacBook funcione mejor que nunca.