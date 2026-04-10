El nuevo Realme C100 4G presume de una monstruosa batería de 8000mAh

El fabricante chino ha lanzado una nueva variante de su reciente C100, que en este caso se distingue principalmente por contar con conectividad 4G. Pero sin duda la estrella de este conjunto es la enorme batería con la que cuenta, seguramente la más capaz de su gama, esa de los móviles más asequibles del mercado, que hasta hace poco ni soñaban contar con baterías así sin evitar un grosor de más de un centímetro.

Ficha técnica del Realme C100 4G

Este teléfono tiene un aspecto similar, o prácticamente idéntico al del C100 con conectividad 5G. Tiene unos bordes de pantalla bastante delgados, mientras que su cámara triple cuenta con un diseño clásico en un módulo vertical. Este teléfono debuta con una pantalla muy grande, de 6,8 pulgadas de diagonal, y que cuenta con tecnología LCD y resolución HD+. Esta cuenta con una tasa de refresco de 120Hz.

Realme C100 4G | Realme

Está protegida por un cristal ArmorShell y su brillo alcanza picos de 1200 nits. Por tanto es una pantalla más que vibrante y con una tasa de refresco muy elevada. Su procesador es un Mediatek Helio G92 Max, uno de los más modernos para la gama de teléfonos más asequible y que cuenta con conectividad 4G, aquí debemos olvidarnos del 5G. Viene acompañado de una memoria RAM de 6GB u 8GB, así como de 128GB o 256GB de almacenamiento interno.

Realme C100 4G | Realme

Su cámara de fotos tiene tres sensores traseros. Siendo el principal de 50 megapíxeles, y el secundario auxiliar, seguramente de 2 megapíxeles. Se ve un tercer sensor del que no hay información, pero también podría hacer labores auxiliares. Delante, la cámara para hacer selfies tiene un sensor de 8 megapíxeles. Obviamente la batería es su gran atractivo, ya que nos ofrece una enorme capacidad de 8000mAh.

Su potencia de carga es de 45W, y desde Realme aseguran que con una sola carga completa es capaz de mantenerse encendido 23 horas reproduciendo vídeo. Es capaz de cargar otros dispositivos gracias a la carga inversa de 10 con la que está equipado. Estrena Android 17 bajo la capa de personalización Realme UI 7. Un teléfono que si bien no es el más barato de la gama de Realme, sí que se puede considerar como uno de los más económicos, si no el que más, con una batería tan grande como esta.

Y es que su precio es de unos 249 euros al cambio, de momento en su lanzamiento celebrado en el mercado vietnamita. Es de esperar que este modelo pueda llegar a España más adelante, pero seguramente bajo otra denominación. El modelo más avanzado de la gama C en España es el Realme C85, por lo que no suena descabellado que los modelos C100 puedan estrenarse en unos meses como los topes de gama de este segmento.