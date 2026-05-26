Logitech lanza sus nuevos ratones y teclados Signature Comfort Plus

La popular firma de periféricos Logitech acaba de anunciar nuevos dispositivos dentro de su gama de ratones y teclados. Se trata de la nueva gama Signature Comfort Plus, que ha sido diseñada para mejorar la ergonomía y hacer mucho más cómodo el uso de estos periféricos durante varias horas. Sobre todo con la adición de zonas acolchadas, que nos permitirá disfrutar de un tacto diferente a la hora de utilizar estos dispositivos, que normalmente se prestan a la ergonomía en el factor de forma, pero no en el propio tacto.

Nuevos ratones y teclados volcados en la ergonomía

Logitech siempre se ha caracterizado por contar en su gama con productos más orientados a la ergonomía, de hecho, ya tienen una gama denominada Ergo que se centra en ella con modelos verticales o trackball. Esta nueva gama viene a ofrecer una alternativa a quienes necesitan pasar largas jornadas frente al escritorio alternando continuamente entre las tareas laborales y las propias actividades personales, por ejemplo, teletrabajando.

Con ellos, los usuarios pueden minimizar la fatiga y las fricciones repetitivas derivadas de cambiar constantemente entre tareas, proporcionando a cambio una experiencia mucho más fluida a lo largo de toda la jornada. Uno de los nuevos dispositivos es el ratón Signature Comfort Plus M850 L, destaca por ser el primer ratón de Logitech que incorpora un soporte acolchado para la palma de la mano, que brinda una mayor comodidad durante varias horas.

También ofrece un diseño ergonómico optimizado para la mano derecha y agarres laterales de goma, que garantizan una mayor sensación de relajación mientras lo utilizamos. Hay una versión alternativa, el ratón M840 L, que no cuenta con este soporte acolchado. Otro de los productos de esta gama es el combo MK880 Signature Comfort Plus. Este se caracteriza por contar con un teclado ergonómico que también busca ofrecer un uso cómodo durante horas.

Este nuevo teclado incluye teclas acolchadas de gran recorrido, un reposamanos fabricado con espuma de doble capa y ángulos de escritura curvos. Los dos ofrecen una postura mucho más cómoda de las manos, clics más silenciosos y funcionalidades avanzadas de productividad. Como es el caso de Easy-Switch, que alterna hasta entre tres dispositivos, accesos directos configurables, controles para reuniones virtuales y un acceso rápido a herramientas de inteligencia artificial.

Unos nuevos dispositivos que a su vez también tendrán una versión específica para empresas, por razones obvias, como los Signature Comfort Plus for Business. Esta integra el receptor USB-C Logi Bolt, pensado para entornos con alta densidad de dispositivos. Además, simplifica el trabajo de los IT, gracias a una gestión y monitorización centralizada del estado de los dispositivos y del firmware a través de la plataforma Logitech Sync.

Los nuevos dispositivos se ponen a la venta el próximo mes de junio de 2026. El ratón M850L tendrá un precio de 54,99 euros, mientras que el combo teclado y ratón MK880 tendrá un precio de 109,99 euros. Estarán disponibles en tres colores, graphite, off-white y black.