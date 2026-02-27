Borrar chats no sirve y la papelera tampoco: esta es la función que limpia WhatsApp de verdad

¿Tienes la sensación de que borras chats en WhatsApp… pero tu móvil sigue lleno de basura? No estás solo. Y ojo: la solución no está en vaciar chats ni en buscar una "papelera" escondida.

Lo que realmente necesitas usar es la opción oficial de WhatsApp: "Administrar almacenamiento". En la app ve a: Ajustes → Almacenamiento y datos → Administrar almacenamiento. Ahí verás qué chats ocupan más espacio y podrás revisar fotos, vídeos, audios o documentos que acumulan peso innecesario.

Desde esa pantalla puedes seleccionar los elementos que ya no necesitas, no solo mensajes, sino archivos grandes, reenviados muchas veces o duplicados, y eliminarlos de forma segura. Esto consigue liberar espacio real en tu memoria.

Además, si quieres mantener tu móvil limpio, conviene desactivar la descarga automática de medios y borrar la caché de la app. Así evitas que las fotos y vídeos se sigan acumulando sin darte cuenta.

Así que la próxima vez que WhatsApp te diga "memoria llena", no te conformes con borrar conversaciones: entra en Administrar almacenamiento, revisa bien lo que pesa y haz limpieza como toca. Tu móvil te lo agradecerá.

Otro detalle que muchos pasan por alto es que, aunque borres un archivo dentro de un chat, este puede seguir ocupando espacio si ya está guardado en la galería del teléfono. Es decir, lo eliminas de la conversación, pero no del almacenamiento general del dispositivo. Por eso, conviene revisar también la carpeta de imágenes y vídeos vinculada a la app y asegurarse de que no quedan copias residuales.

Por último, hacer esta revisión cada cierto tiempo evita llegar al límite de memoria en el peor momento —cuando necesitas grabar un vídeo o descargar algo importante—. Una limpieza periódica, aunque sea rápida, puede marcar la diferencia entre un móvil saturado y uno que funciona con fluidez. A veces no es cuestión de borrar más, sino de borrar mejor.