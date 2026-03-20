Lenovo lanza el nuevo ratón Yoga Bluetooth Silent Mouse en España

La firma china Lenovo ha lanzado un nuevo ratón para sus portátiles Yoga, aunque como os podéis imaginar se puede utilizar con cualquier PC que cuente con conectividad Bluetooth. Este nuevo dispositivo llega con un diseño bonito, y sobre todo ergonómico, que garantiza que los usuarios van a poder usar el ratón durante horas sin sentir fatiga en la mano ni alimentar las habituales dolencias heredadas de su uso. Un ratón que ha sido galardonado con el Red Dot Design 2025.

Así es el nuevo Yoga Bluetooth Silent Mouse

Su diseño es ambidiestro y de tamaño completo, por lo que no es un ratón grande pero tampoco de esos tan pequeños que nos termina doliendo las manos tras varias horas. Este ratón cuenta con un revestimiento UV de tacto suave similar al de la familia de portátiles Yoga, que es agradable a la piel, y tiene una personalidad propia al resistir las huellas dactilares y el sudor.

Un ratón que en su zona lateral ofrece un agarre de goma antideslizante, así como una rueda de desplazamiento metálica para darle un toque de ratón de alta gama. Permite ajustar la sensibilidad en tres niveles preestablecidos, como son 1.600, 2.400 y hasta 4.000 DPI. Si además instalamos el software Lenovo Accessories and Display Manager, podemos personalizar hasta el último detalle de sus cuatro botones programables.

Gracias a la tecnología Bluetooth 5.3, es capaz de emparejarse con hasta tres dispositivos de forma simultánea. Nos permite saltar de nuestro portátil a la tablet o al sobremesa con solo pulsar un botón dedicado, lo que agiliza enormemente el flujo de trabajo multicanal.

Uno de los puntos fuertes de este ratón lo encontramos en la autonomía, que a diferencia de otros ratones que exigen una carga semanal, este modelo de Lenovo se alimenta con una sola pila AA que. Y según Lenovo ofrece una autonomía de hasta 36 meses. Tres años de uso sin tener que preocuparnos por la batería.

Y lo mejor de todo, es un ratón bastante económico, a pesar de estar ligado a la exigente gama Yoga de Lenovo. El precio con el que se ha puesto a la venta primero en China es de unos 17 euros al cambio, pero lo mejor es que se ha puesto a la venta ya en España también, eso sí, con un precio más elevado, que es de 30 euros, aunque sigue siendo un coste accesible para un ratón de este nivel.