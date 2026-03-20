Lenovo lanza en España sus nuevos auriculares para los portátiles Yoga

Si os contábamos hace unas horas que la firma china había lanzado en España sus nuevos ratones especialmente diseñados para su gama de portátiles Yoga, ahora le ha llegado el momento a los auriculares, también diseñados para esta gama de ordenadores premium. Estos nuevos auriculares presumen de sonido de calidad y sobre todo de cancelación de ruido, algo que puede servir y mucho a quienes trabajen en lugares bastante ruidosos.

Perfecta integración en el entorno Yoga

Estos auriculares no solo los podemos comprar en los mismos colores que la gama de portátiles Yoga de Lenovo, sino que se integran totalmente en el ecosistema para poder sacarles el máximo partido. Los nuevos auriculares Lenovo TWS Yoga PC Edition nos ofrecen características muy útiles para el día a día con el portátil. Por ejemplo, el emparejamiento con este es instantáneo, de tal manera que puedes moverte con él y no estar constantemente emparejando de nuevo.

Los Lenovo TWS YOGA PC Edition | Lenovo

Estos auriculares nos ofrecen cancelación activa de ruido, así como cancelación activa de ruido centrada en la voz, perfecta para esas llamadas de trabajo desde nuestro portátil, donde garantizamos que nuestra voz se escuche nítida incluso en los entornos más complicados. Igualmente podemos aprovechar esta capacidad para reducir el ruido también a la hora de escuchar música u otros contenidos.

Unos auriculares que ofrecen una autonomía notable, que nos permite utilizarlos durante mucho tiempo sin tener que estar recargando continuamente. Por ejemplo, con una carga completa, podemos escuchar música durante 37 horas si tenemos en cuenta la batería integrada en el estuche. Si solo usamos la batería de los auriculares, nos ofrece hasta 7 horas ininterrumpidas. La carga rápida permite cargar los auriculares al completo en solo una hora, y el estuche al 100% en tan solo 1,5 horas, lo que es muy poco tiempo para este tipo de dispositivos.

Y es que la batería de los auriculares es de 40 mAh, mientras que la del estuche es de 500mAh. Estas cifras de autonomía son siempre con la cancelación activa de ruido desactivada. El peso de estos auriculares es de 47 gramos, por lo que ni notaremos que los llevamos en el bolsillo. La conectividad es Bluetooth 5.3, no es la más reciente, pero tampoco es demasiado veterana. De momento a España ha llegado una versión en color Tidal Teal, que es un bonito azul grisáceo, que es precisamente el mismo de uno de los acabados de los portátiles Yoga. Y se estrenan en nuestro país a un precio bastante ajustado, de 69 euros.