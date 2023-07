Kindle Scribe: cómo proteger tus notas con una contraseña

La joya de la corona de los ereader de Amazon, además de permitirnos leer nuestros libros y archivos personales es una potente herramienta para crear tanto notas manuscritas como para albergar documentos de texto personales. Algo de carácter privado y que ahora podemos proteger con la contraseña.

Protege tus notas con contraseña

En alguna que otra ocasión hemos hablado de cómo establecer una contraseña para proteger nuestros dispositivos Kindle, así como activar el control parental, si lo compartimos con los más pequeños de la casa, para que no tengan acceso a ciertos contenidos. La seguridad y la privacidad son algunos de los aspectos que los usuarios más valoran a la hora de adquirir un dispositivo. Para muchos de ellos es importante que nadie más pueda tener acceso a sus contenidos. Por norma general estos dispositivos no suelen estar conectados a internet solo para sincronizar o buscar nuevos contenidos. Por lo que protegerlos con una contraseña que solo conozcamos nosotros será sufriente.

Creando una contraseña para kindle | TecnoXplora

En el caso de Kindle Scribe podemos proteger nuestras notas personales con un código numérico que debe cumplir con las siguientes condiciones.

que debe cumplir con las siguientes condiciones. En este caso solo configurarán la contraseña una serie de números, debemos incluir como mínimo cuatro números.

Estos no pueden formar parte de una serie , como 5678.

, como 5678. Este código tampoco puede estar compuesto por un mismo número que se repita como 9999.

como 9999. Para asignar el código de acceso a los contenidos, entra en la configuración del dispositivo pulsando sobre la rueda dentada en la parte superior.

A continuación, selecciona “opciones del dispositivo”

Y por último en “contraseña del dispositivo”

Selecciona la secuencia de números tocando sobre el teclado numérico que aparece en la pantalla.

tocando sobre el teclado numérico que aparece en la pantalla. Una vez tenemos el código, debemos confirmar la contraseña escribiendo de nuevo en el recuadro dispuesto para ello abajo.

escribiendo de nuevo en el recuadro dispuesto para ello abajo. Pulsa “ok” para completar el proceso

De este modo, tendrás que usar el código para acceder a los contenidos del dispositivo. De esta forma estos no estarán al alcance de cualquiera que pueda tener acceso al dispositivo. En el caso de olvidarnos de la contraseña, no nos quedará otra que restablecer el dispositivo de fábrica y volver a configurarlo con nuestra cuenta. Además, debemos tener en cuenta de que si conectamos el dispositivo al ordenador sin estar desbloqueado podemos perder las notas que no estén sincronizadas, por lo que debemos estar atentos a este tema.

Podemos cambiar la contraseña desde el propio dispositivo repitiendo el proceso o desde los servicios de recuperación que nos ofrece Amazon a través de nuestra cuenta de usuario. Desde donde podemos también anular el registro en el caso de pérdida o robo del dispositivo en cuestión.

Asignar una contraseña además de garantizar la privacidad de los contenidos evita que otros usuarios puedan acceder a nuestros servicios y suscripciones tanto de libro como a revistas ni hacer cargos a través de la tienda Kindle. Por lo que, para evitar problemas, en el caso de perder de vista nuestro dispositivo y de que este no disponga de contraseña lo más recomendable es desvincular nuestra cuenta personal de Amazon.