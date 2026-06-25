El Samsung Galaxy A27 5G llega a España con pantalla AMOLED y batería de 5.000 mAh

Samsung sigue ampliando su gama media Galaxy A para seguir dominando. Y ahora acaba de anuncia la llegada a España del Samsung Galaxy A27 5G, un móvil que apunta maneras a tenor de sus prestaciones.

Hablamos de un equipo que legará a determinados mercados, entre ellos España, a partir del 3 de julio y estará disponible en cuatro colores: negro, azul, verde claro y rosa claro. Y potencia no le faltará, ya que el Samsung Galaxy A27 5G presumirá de una pantalla Super AMOLED de 120 Hz, el procesador Snapdragon 6 Gen 3 y una completa selección de herramientas de inteligencia artificial.

Ficha técnica del Samsung Galaxy A27 5G

Con un diseño muy reconocido, tenemos buenas noticias ya que el Samsung Galaxy A27 5G cuenta con resistencia IP64. Esta certificación garantiza protección completa frente a la entrada de polvo y resistencia frente a las salpicaduras de agua procedentes de distintas direcciones.

Pasando a las características técnicas, empezaremos hablando de la pantalla del Samsung Galaxy A27 5G. El teléfono cuenta con un panel Super AMOLED Infinity-O de 6,7 pulgadas con resolución Full HD+ y una tasa de refresco de hasta 120 Hz.

Al levantar el capó, el corazón de silicio del Samsung Galaxy A27 5G está formado por un procesador Snapdragon 6 Gen 3, por lo que rendimiento no va a faltar. Más, viendo que el móvil estará disponible en tres configuraciones de memoria.

La versión más sencilla contará con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, mientras que también habrá modelos con 8 GB de RAM y 128 o 256 GB de memoria interna. Además, podrás ampliar el almacenamiento mediante una tarjeta microSD de hasta 2 TB.

Samsung Galaxy A27 5G | Samsung

El dispositivo llega con Android 16 y One UI 8.5. Samsung promete hasta seis generaciones de actualizaciones del sistema operativo y One UI, además de seis años de parches de seguridad desde su lanzamiento global. También incorpora Samsung Knox Vault para proteger contraseñas y otros datos sensibles mediante hardware.

Continuamos con el apartado fotográfico,y donde el Samsung Galaxy A27 5G cuenta con una cámara trasera principal de 50 megapíxeles equipada con estabilización óptica de imagen. El sensor principal está acompañado por una cámara ultra gran angular de 5 megapíxeles, y una cámara macro de 2 megapíxeles. En la parte frontal se encuentra una cámara de 12 megapíxeles.

Por último, el Samsung Galaxy A27 5G cuenta con una batería de 5.000 mAh, y es compatible con carga rápida de 25 W.

Precio y disponibilidad del Samsung Galaxy A27 5G

El Samsung Galaxy A27 5G estará disponible a partir del 3 de julio en mercados seleccionados. Se podrá comprar en los colores negro, azul, verde claro y rosa claro, aunque la disponibilidad de cada acabado y configuración dependerá de la región.

Y ya aparece listado en tienda a precios que parten de los 349 euros para el modelo de 6 GB y 439 euros para la versión del Samsung Galaxy A27 de 8 GB.