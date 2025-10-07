TABLETAS REBAJADAS
iPad y tabletas Android al mejor precio en las ofertas Prime de Amazon
Amazon también está rebajando el precio de numerosas tabletas, dispositivos ultra versátiles a precios muy interesantes.
Estamos en plena vorágine de las ofertas Prime de Amazon. En esta ocasión no hablamos de un Prime Day como tal, pero sí de dos días de ofertas, 7 y 8 de octubre de 2025, donde se pueden encontrar muy buenas ofertas en todo tipo de dispositivos electrónicos. En esta ocasión, tras haber repasado hace unas horas los móviles más rebajados, queremos fijarnos en las tabletas más deseadas de estas ofertas. Y esto lo seleccionamos en base tanto a su precio, como a su relevancia y popularidad, y ahí no faltan las tabletas de Apple, Samsung o Xiaomi y otros fabricantes destacados.
Tabletas para trabajar o estudiar
Si algo bueno tienen las tabletas, es que son dispositivos extremadamente versátiles. Ya que con su pantalla de gran tamaño y con todas las funciones de un smartphone, salvo hacer llamadas telefónicas, nos pueden servir para cualquier necesidad que tengamos. Desde estudiar con ellas, con libros de gran formato, a trabajar con amplias hojas de cálculo aprovechando su mayor tamaño, ya que hay tabletas que nada tienen que envidiar a un portátil en cuando a dimensiones, estas son algunas de las más destacadas en las ofertas de Amazon .
- HONOR Pad X8a de 4GB+128GB por 109,90 euros con un descuento del 10%
- Lenovo Tab de 10.1” y 4GB+128GB por 122 euros con un descuento del 5%
- Samsung Galaxy Tab A11 de 8GB+64GB por 129,99 euros con un descuento del 13%
- Redmi Pad 2 de 11” y 4GB+128GB por 140,53 euros con un descuento del 13%
- Samsung Galaxy Tab A9+ de 128GB por 169,99 euros con un descuento del 13%
- Lenovo Idea Tab de 8GB+256GB por 198 euros con un descuento del 5%
- iPad Mini de 7,9” y 64GB por 215,26 euros con un descuento del 6%
- iPad de 11 pulgadas y chip A16 de 128GB por 349 euros con un descuento del 4%
- Samsung Galaxy Tab S10 Ultra de 12GB+512GB por 1239,99 euros con un descuento del 15%
¿Cómo elegir la tableta más adecuada a tus necesidades?
Primero debes definir su uso principal, para después elegir entre alguna de estas características, que son las más habituales.
- Para consumir multimedia y portabilidad: Busca pantallas de 8 a 10 pulgadas y una buena batería.
- Para trabajar o estudiar y hacer multitarea elige una de entre 10-12 pulgadas o más, un procesador potente, y al menos 6 GB de RAM para un rendimiento fluido.
Características Clave:
- Procesador y RAM suficientes para un buen rendimiento. Un procesador reciente de 8 núcleos y 4 GB de RAM mínimo, 6 GB es recomendable, son esenciales.
- Pantalla: prioriza la resolución y el tipo de panel,OLED/AMOLED para mejor calidad de color, pero mucho más caro.
- Almacenamiento: mínimo 64 GB. Si descargas muchos archivos, elige 128 GB o más, y comprueba si tiene ranura para tarjeta microSD para expandir el almacenamiento.
- Sistema operativo: elige entre Android, iOS (Apple) o Windows, según el ecosistema que prefieras y la familiaridad.
