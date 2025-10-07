Estos son los 5 gadgets más vendidos de la Fiesta de ofertas Prime de Amazon

Aunque llevamos apenas 12 horas de Fiesta de ofertas Prime, la realidad es que quienes tenían algo vigilado para echarle el guante durante estos días de ofertas, ya lo ha hecho, y eso se refleja muy bien en el listado de productos más vendidos de esta Fiesta de ofertas que suele compartir Amazon. En ella podemos ver hasta 100 los productos más vendido, pero hemos querido fijarnos en los cinco principales.

Ring Intercom de Amazon con altavoz Echo Pop

Sin duda es una excelente oferta, y no nos extraña nada que sea la más vendida de este Prime. Y es que, por un lado, tenemos el Ring Intercom, que es un dispositivo que se conecta al telefonillo de tu casa, y hace magia con él. Al hacerlo podemos responder a las llamadas de voz desde nuestro teléfono, e incluso desde el altavoz Amazon Echo Pop con el que se vende. Y no solo eso, podemos abrir el portal desde la misma app de Ring. Y todo ello por solo 52,99 euros, con un descuento del 66%.

El Ring Intercom | Ring

Altavoz Amazon Echo Dot

Este suele ser una de las estrellas de las ofertas de Amazon, y lo es sencillamente porque por un precio muy ajustado podemos tener un altavoz inteligente con el que hacer muchísimas cosas. No solo integra Alexa, el asistente con el que podemos hablar y preguntarle cualquier cosa, aunque no vaya a recibir a Alexa. Pero es que además nos permite controlar decenas de dispositivos conectados, como bombillas, cerraduras, enchufes y mucho más, con simples comandos de voz. Ahora cuesta 29,74 euros, con un descuento del 54%.

Usando el Echo Dot como despertador | Amazon

iPad de 11 pulgadas

Sin duda los iPads suelen ser las estrellas en estas jornadas de ofertas, básicamente todo lo de Apple interesa, pero en este caso concreto, es el producto más vendido de la marca en estas jornadas. Se trata del iPad de 11 pulgadas, que cuenta con un chip A16 de Apple, así como una pantalla Liquid Retina de calidad. Su almacenamiento interno es de 128GB, y cuenta con Wifi 6, bastante rápido, así como cámaras de 12 megapíxeles tanto detrás como delante. Cuenta con el clásico Touch ID a modo de lector de huellas y lo hay disponible en cuatro colores por 349 euros.

Nuevo iPad de décima generación | Apple

Xiaomi TV F Pro

Esta televisión inteligente es la más vendida de las ofertas de Amazon, y destaca porque cuenta con el sistema operativo Fire OS, en lugar del habitual Google TV de las televisiones de los chinos. Esta tiene un tamaño de 75 pulgadas, y ofrece tecnología QLED. Integra Alexa como asistente de voz operado desde el mando, así como compatibilidad con HDR10+ y tasa de refresco de 120Hz. Es compatible con AirPlay de Apple. Su precio es de 499 euros, con un descuento del 17%.

Xiaomi TV F Pro 2026 | Xiaomi

BISSELL SpotClean ProHeat

Este es el único dispositivo del Top 5 que se sale de lo que normalmente entendemos por un gadget conectado, porque no se trata de una aspiradora inteligente en forma de robot. Sino que es una aspiradora de tapicerías con agua, que lava y aspira los tejidos para dejarlos como nuevos.

BISSELL SpotClean | BISSELL

Tiene una potencia de 330W, y es perfecta para limpiar el sofá o el mismo asiento del coche. Es una de las estrellas de estas Ofertas Prime, y está a la venta por 116,84 euros, con un descuento del 16%.