El Honor X80i se filtra mostrando todos sus secretos
El Honor X80i se filtra con pantalla OLED 1,5K de 6,6 pulgadas, batería de 7.000 mAh, procesador Mediatek y más sorpresas. Te contamos todo lo que sabemos hasta ahora.
El Honor X80i todavía no es oficial, pero una filtración bastante completa ha dejado al descubierto prácticamente todas sus características. A falta de confirmación por parte de la marca, todo apunta a que el nuevo modelo de la serie X buscará posicionarse como un gama media muy equilibrado.
Como siempre, no podemos confirmar la información, pero ya son varios los filtradores chinos que, a través de Weibo, han confirmado las principales características de este Honor X80i.
Qué sabemos del Honor X80i
Por lo que se ha filtrado, se espera un cuerpo delgado de apenas 7,34 milímetros y un peso aproximado de 185 gramos, además de un marco metálico para darle un toque más premium al Honor X80i.
¿Lo más curioso? El Honor X80i podría tener un botón dedicado a funciones de inteligencia artificial, un guiño a la tendencia actual de integrar accesos rápidos para potenciar el uso de asistentes y herramientas inteligentes.
Pasando al apartado multimedia, la pantalla del Honor X80i estará formada por un panel OLED plano de 6,6 pulgadas con resolución 1,5K , con un sorprendente brillo máximo local de 6.500 nits, una cifra muy elevada para un dispositivo de esta gama
Respecto a su potencia, el Honor X80i contará con un procesador MediaTek Dimensity 7050 en algunas versiones, mientras que otros mercados podrían recibir una variante con Dimensity 7100. La RAM es un misterio de momento.
Pasando a la cámara del Honor X80i, no esperes un sistema demasiado completo ,ya que estamos ante un teléfono de gama alta. De esta manera, el sistema de cámara trasera incluiría un sensor principal de 50 megapíxeles en algunas versiones y de 108 megapíxeles en la variante internacional. Un sensor principal que llegará acompañado por un sensor secundario de 5 megapíxeles. En la parte frontal aparecería una cámara de 8 megapíxeles para selfies y videollamadas.
Cerramos con una autonomía que apunta maneras, ya que el Honor X80i presumirá de una batería con capacidad de 7.000 mAh y carga rápida 45 W. ¿Su fecha de lanzamiento? Es un misterio, pero teniendo en cuenta que se han filtrado casi todos sus secretos, seguramente sea presentado muy pronto.
Eso sí, ten en cuenta que el Honor X80i llegará primero a China antes de un despliegue global, por lo que habrá que esperar un poco para conocer su posible fecha de lanzamiento y precio en España.
