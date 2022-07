GPD WIN Max 2, así es la megaconsola portátil con Windows que arrasa en Indiegogo

No cabe duda de que los jugadores portátiles no han visto nunca una época tan próspera para hacerse con dispositivos móviles tan fecunda como esta. Y es que en la actualidad no solo la Nintendo Switch triunfa con su formato híbrido de sobremesa y portátil. Sino que tenemos más modelos de estos últimos que nunca. Eso es lo que nos demuestran dispositivos como el que conocemos hoy, una de las mejores alternativas a Steam Deck, que prácticamente se trata de un ordenador portátil de pequeñas dimensiones, mucha potencia y controles físicos. Y es que está arrasando literalmente en Indiegogo, con un objetivo que ha sido superado en porcentajes de cuatro cifras.

Así es el nuevo GPS Win Max 2

GPD es seguramente el fabricante de videoconsolas basadas en Android y Windows más popular del mercado. Con ello ha conseguido crear un nuevo nicho de mercado, que desde luego tiene cada vez más adeptos. Básicamente sus videoconsolas, como en este caso, son PCs optimizados para jugar, sobre todo en lo que se refiere a los controles físicos, que estas incorporan. En este caso tenemos una videoconsola que tiene más aspecto de PC que otras anteriores, y que además llega en un formato aún más grande.

De hecho, tiene una gran pantalla de grandes dimensiones, con 10,1 pulgadas. Esta tiene una resolución Full HD, que es más que suficiente para jugar a los títulos con calidad. Pero sin duda su gran baza está en el procesador y en la tarjeta gráfica. Ya que cuenta con nada menos que un Intel i7 de duodécima generación, vamos, uno de los procesadores más potentes que existen en el mercado doméstico. A este le acompaña una tarjeta gráfica que se puede elegir entre dos de AMD.

Por un lado, una Ryzen 7 6800U o bien una Radeon 680M. Esto unido a cifras de memoria RAM de 16GB o 32GB es garantía de un excelente rendimiento incluso en los juegos más exigentes. En la parte lúdica, viene con sticks analógicos, así como con una cruceta y varios botones en forma de cruceta también. Y por supuesto tenemos gatillos para una experiencia óptima con los FPS. Podemos instalar sin problemas juegos triple A, ya que el almacenamiento disponible en SSD es de nada menos que 1TB o 2TB.

Además, ofrece cuatro altavoces estéreo, para poder disfrutar de un sonido envolvente mientras jugamos. También viene con Wifi 6 de alta velocidad, perfecto para el multijugador, así como conectores Thunderbolt 4, ranura microSD y un teclado completo que además cuenta con las teclas QWERTY retroiluminadas. Su sistema operativo es Windows 11, por lo que vamos a poder disfrutar de un dispositivo que se puede utilizar tanto como videoconsola como ordenador persona.

Ya está en Indiegogo, donde su campaña ya ha conseguido superar su objetivo inicial en nada menos que un 75395%. Eso sí, no es una videoconsola barata, ya que nos cuesta tanto como un buen portátil. En Indiegogo ya lo puedes comprar por 1291 euros, más los gastos de envío. Se comenzará a entregar el próximo mes de septiembre.