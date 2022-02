Google desvela una nueva lámpara inteligente que no vas a poder comprar

El mercado de productos inteligentes no deja de crecer, y si hay una empresa que ha contribuido a ello esa ha sido sin duda Google. Y no tanto por contar con un gran número de dispositivos de este tipo, que los tiene, sino sobre todo por contar con uno de los asistentes de voz más importantes del planeta, como es el asistente de Google. La firma californiana más allá de altavoces, pantallas inteligentes y cámaras de seguridad o timbres de su marca Nest, no ha explorado otro tipo de objetos inteligentes. Ahora hemos conocido que la marca cuenta con uno nuevo, se trata de una lámpara inteligente, pero que curiosamente está teniendo un extraño desarrollo.

Así sería la futura Google dLight

Como decimos, dispositivos como lámparas y otros accesorios del mobiliario del hogar no son productos que normalmente Google lance al mercado. Pero eso podría cambiar en el futuro, si tenemos en cuenta el producto que acabamos de conocer, y que básicamente se trata de híbrido de flexo y lámpara que ha desvelado uno de los integrantes de la empresa. Y es que ha sido uno de los diseñadores de la marca, Ben Gold, quien ha compartido una imagen en su cuenta de Twitter, con la nueva lámpara que ha diseñado para la firma de Mountain View.

Básicamente su diseño es tan minimalista como cabría esperar de un producto de la marca. Se denomina “dLight” y básicamente ha contado de que no se trata de un producto confidencial, vamos, que no es un secreto sino algo público, y que probablemente este no se venda nunca fuera de la compañía. Esta lámpara contaría con el asistente de Google integrado, de hecho, se puede añadir a Google Home como otro producto inteligente de la marca, por lo que podemos controlar completamente su funcionamiento mediante comandos de voz, o bien desde dispositivos inteligentes compatibles, como nuestro móvil.

El diseño de esta lámpara además de minimalista es bastante práctico. Y nos propone un original formato híbrido, que permite convertir el flexo en algo así como un flash de relleno o una luz ambiental, que podría ser perfecta para hacer videollamadas, y que nuestro rostro aparezca bien iluminado para la ocasión. Al girarse hacia abajo se convierte en un práctico flexo, que nos ofrecerá luz indirecta. Es un dispositivo que cuenta con un conector USB tipo C, entendemos que, para alimentarla, porque no parece contar con una batería integrada. Además, para todas sus funciones inteligentes, integra conectividad inalámbrica gracias al Wifi.

Una lámpara que ha pasado por la FCC, lo que quiere decir que podría ser perfectamente comercializable en el mercado final. Aunque desde luego nos parece bastante curioso que la hayamos tenido que conocer de esta forma, como si de un descarte se tratara. Lo mismo no lo sabemos, y estamos ante una nueva forma de tantear el mercado, para decidir o no lanzar un producto. Ya que desde luego todo hace pensar que es un dispositivo que está completamente listo para poder ser comercializado en el mercado, y seguro que con un razonable éxito.