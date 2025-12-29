NVIDIA cambia el límite de horas que puedes jugar a GeForce Now sin pagar un extra

NVIDIA es uno de los grandes actores a la hora de jugar en streaming. Su servicio Geforce Now nos permite jugar en la nube en todo tipo de dispositivos, como una Smart TV. Pero mucho nos tememos que se van a poner duros con el límite de horas.

NVIDIA ha decidido poner fin a una de las ventajas más queridas de GeForce Now y, a partir de 2026, el tiempo de juego en la nube dejará de ser ilimitado para la mayoría de usuarios. Sí, son malas noticias.

De esta manera, la compañía ha confirmado que, desde el 1 de enero de 2026, entra en vigor un límite mensual de 100 horas de juego en su servicio de streaming, una medida que afectará tanto a los planes Performance como Ultimate y que marca un cambio muy importante en la filosofía del servicio.

Los servidores de GeForce Now no podían aguantar el ritmo

GeForce Now se ha posicionado en los últimos años como una alternativa muy sólida a a hora de jugar a juegos triple A en equipos limitados, como ordenadores antiguos o Smart TV. Además, de permitir acceder a una amplia biblioteca de juegos.

Y, hasta ahora, uno de sus grandes atractivos era la posibilidad de jugar sin preocuparse por el reloj, más allá de las sesiones limitadas del plan gratuito. Daba igual tu suscripción a GeForce Now, podías jugar todo lo que quisieras. Pero en pocos días cambiarán las cosas.

CES 2023: NVIDIA anuncia que podrás convertir casi cualquier coche en una consola gracias a GeForce NOW | NVIDIA

Como verás en las FAQ del servicio, el límite fijado por NVIDIA es de 100 horas mensuales, una cifra que, según la propia compañía, cubre con holgura el uso habitual de la inmensa mayoría de sus clientes. De hecho, la firma asegura que esta restricción afecta a menos del 6 por ciento de los usuarios, aquellos que hacen un uso especialmente intensivo del servicio.

Además, para suavizar el impacto, se permitirá acumular hasta 15 horas no utilizadas de un mes para el siguiente, un pequeño colchón pensado para quienes juegan de forma irregular. Una vez superadas esas 100 horas, los usuarios tendrán dos opciones.

La primera pasa por adquirir bloques adicionales de tiempo, que se venden en paquetes de 15 horas y cuyo precio varía en función del plan contratado. En el caso de Performance, el coste es inferior al del plan Ultimate, pero en ambos casos supone un sobrecoste claro si se mantiene un ritmo elevado de juego. La segunda opción es seguir jugando sin pagar, pero bajo las condiciones del plan gratuito, con sesiones de una hora, colas más largas y publicidad. Sí, todos los usuarios salen perdiendo, expepto los primeros que se apuntaron al servicio.

De esta manera, la única excepción son los suscriptores Founders, que conservarán el juego ilimitado “de por vida”, siempre que no interrumpan su suscripción. Desde la compañía justifican el cambio como una forma de garantizar tiempos de espera reducidos y una experiencia de calidad constante para todos los usuarios.

Pero la realidad es que ha sucedido algo parecido a los servicios de streaming: era imposible que los servidores de envidia pudieran soportar la carga gráfica de decenas de miles de usuarios jugando a títulos que exprimen el potencial de sus tarjetas gráficas. Así que NVIDIA ha decidido aliviar un poco esta carga imponiendo unos límites. Hay que reconocer que dan bastante margen, y que te añadan 15 horas extra cada mes si no las gastas todas es un detalle, pero es una limitación que hará poca gracia a más de un usuario.