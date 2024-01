El futuro sistema operativo de los Fire TV da nuevas señales de vida

Desde luego parece que se avecinan importantes cambios en la gama de dispositivos de Amazon, primero porque todos sabemos que los de Bezos están trabajando en una nueva IA para alimentar a Alexa, y que seguro dará pie a nuevos modelos más capaces e inteligentes. Y también porque sabemos que algunos dispositivos de Amazon podrían cambiar por completo con la llegada de un nuevo software, de nuevas versiones de sus SO que podrían añadir nuevas características y hacerlos mucho más eficientes. Es el caso de Vega OS, el rumoreado sistema operativo que estrenarían los Fire TV en el futuro, y que se ha dejado ver de manera indirecta.

Filtración indirecta

Y es que no se trata de nuevas características o de una hoja de funciones destacadas, sino que ahora sabemos que este nuevo sistema operativo sigue en marcha gracias a una oferta de empleo. Concretamente se trata de una oferta de ingeniero de desarrollo de software para los Fire TV. Y lo más importante se encuentra en el detalle de esta oferta, que literalmente pide aptitudes para poder:

Implementar y desplegar funciones en la base de código del cliente de Fire TV a medida que pasa de FOS / Android a Native / Rust y React Native

Esto vendría a confirmar que Amazon trabaja en un nuevo software que transicionará desde el sistema operativo Fire OS hacia uno nuevo, que sería el Vega OS del que tanto se ha hablado en los últimos meses. Obviamente no se menciona nada de esto en la oferta de empleo, ni se detalla nada más sobre sus funcionalidades, pero es evidente que algo se mueve en Amazon y que están trabajando en cambios profundos dentro del software del que es uno de los productos más populares de la tienda.

Todo hace indicar que el nuevo sistema operativo dejará atrás a Android, y que se integrará solo en nuevos dispositivos, por lo que todos aquellos ya en el mercado que estén basados en el sistema de Google, no recibirán actualización alguna al nuevo sistema operativo. No hay que descartar que una buena parte de la motivación del cambio a un nuevo SO venga dada por los avances que está realizando Amazon en el terreno de la IA, donde se sabe que ya trabaja en una nueva versión de Alexa, que será más similar a las conversaciones que actualmente tenemos con la IA generativa, como por ejemplo la de OpenAI.

De momento la presentación de este nuevo sistema operativo, seguramente integrando la nueva IA, no se espera hasta finales de este año, y la llegada de los primeros dispositivos con este software podría demorarse incluso al año que viene. Lo que es evidente es que parece que Amazon busca un importante revulsivo en su gama de dispositivos cambiando lo que en muchas ocasiones es el centro de la experiencia de uso, como es el software.

Los Fire TV son excelentes productos, pero que podrían serlo aún más con un software más ágil y abierto en muchos aspectos. Esperemos que las novedades que nos traiga den como resultado dispositivos más rápidos con unas prestaciones menos ambiciosas, y sobre todo un nuevo asistente mucho más inteligente, y que pueda interactuar de una manera totalmente diferente con los dispositivos de nuestro hogar conectado.