¿Qué hace diferente a la nueva Fitbir Air?

Hemos llegado a un punto en que todo lo que nos rodea lleva una pantalla, las cuales nos bombardean con notificaciones, sonido y vibraciones que nos alertan de lo que sucede en nuestro entorno. Algo que puede llegar a ser demasiada información estimulando nuestro cerebro. Es por ello que, para parar esta avalancha digital, Google ha apostado por una pulsera de actividad en la que prescinde por completo de la pantalla.

Fitbit Air: medir tu salud sin mirar una pantalla

Con el lanzamiento de la nueva Fitbit Air, Google revoluciona el cuidado personal con una pulsera que elimina por completo las distracciones visuales. Pero que sigue registrando la actividad física, el ritmo cardiaco y todos los aspectos de nuestra salud de forma silenciosa y constante. Apartándose las alertas en nuestra muñeca, sin que vibre con la llegada de un mensaje o una llamada. Facilitando así la tan beneficiosa “desintoxicación digital”, aunque seguimos monitorizando para conseguir el bienestar físico, dejando atrás la hiperconectividad de internet.

Las nuevas Fitbit Air | Google

Pero no solo el beneficio lo encontramos en la desconexión; otra de las grandes ventajas que nos ofrece la ausencia de pantalla es la duración de su batería. Ya que al eliminar uno de los componentes que sin duda más consumen, el aumento de la autonomía es considerablemente mayor.

Cabe destacar su diseño, que se aleja de lo que ya conoces, con un aspecto cuidado que no se parece en nada a un dispositivo médico ni a los relojes deportivos tal y como los conocemos. Lo que le da una elegancia minimalista y absoluta discreción. Lo que permite combinar la pulsera al mismo tiempo que un reloj clásico con agujas, sin descuidar nuestra salud. Y sin necesidad de llevar dos relojes para ello.

Uno de los momentos del día en los que su invisibilidad se hace patente es durante la noche, momento en el cual debemos priorizar el descanso huyendo de los molestos relojes, los cuales son pesados y demasiado grandes, incluso que pueden llegar a perturbar nuestro sueño al encender sus pantallas de forma accidental cuando nos movemos.

Un dispositivo que no ha sido diseñado para el público en general; este se enfoca en tres tipos de personas. Por un lado, los amantes de los relojes clásicos, los cuales no prescinden de sus joyas tradicionales en favor de la tecnología, al mismo tiempo que vigilan su salud. Los que buscan el minimalismo digital, huyendo de las pantallas, registrando solo sus constantes vitales. Y por último, los que priorizan su descanso, para los que dormir bien es una necesidad vital y lo priorizan ante todo.

Un claro ejemplo de cómo la tecnología es capaz de integrarse en la vida cotidiana sin alterarla y de forma silenciosa e invisible. Consiguiendo que podamos conocer todos los datos relativos a nuestra salud, sin que tengamos que prestarle mucha atención.