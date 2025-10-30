Este nuevo teléfono fijo tiene pantalla de 7 pulgadas, Android o Wifi

Muchos pensaréis que cuál es el sentido de lanzar un teléfono fijo en pleno 2025, cuando el grueso de la población utiliza sus móviles incluso para hablar con sus familiares o amigos cuando están en casa. Esto es algo habitual porque las tarifas ilimitadas ya nos permiten llamar también desde nuestro hogar sin coste adicional, lo que le quita mucho sentido a estos teléfonos. Por eso están más orientados al entorno profesional, pero eso no quita que nos parezca un gadget genial para poder tenerlo en casa, incluso en nuestro despacho doméstico.

Nuevos SPC Yealink T7 y T8

Hablamos de un teléfono de grandes dimensiones, pero que integra una pantalla HD de 7 pulgadas nada menos, por lo que se trata de una auténtica tableta integrada en el teléfono. Y es así porque va a tener un cometido crucial en nuestro día a día profesional. Lo más importante es que el sonido de las llamadas en este teléfono son totalmente cristalinos, con audio HD, gracias a la tecnología Yealink Optimal HD Voice.

SPC Yealink T8 | SPC

El modelo más avanzado e interesante de ambos es el Yealink T8, que nos ofrece una pantalla táctil de 7 pulgadas, lo que convierte a este panel en una auténtica tableta, ya que integra Android como sistema operativo. Además, esta pantalla es abatible, por lo que podemos tenerla abatida si no la estamos utilizando. La pantalla cuenta con un tratamiento antirreflejos.

Un teléfono que funciona tanto con manos libres Bluetooth como con el cableado tradicional. Un teléfono que además nos permite mantener videollamadas durante horas gracias a la webcam integrada, de tal forma que podremos conectarnos mediante las distintas apps de este tipo de llamadas que existen en Android. Por cierto, la versión de este sistema operativo es la 13, lo suficientemente moderna para poder seguir siendo compatible con el 99% de las apps del sistema operativo.

Unos teléfonos que se pueden actualizar para recibir mejores funciones gracias a actualizaciones OTA como cualquier otro smartphone o tableta. El modelo T7 nos ofrece una ficha técnica más justa, pero igualmente con pantalla y opciones de Wifi o Bluetooth. Como veis se trata de un teléfono ideal para utilizar en tu puesto de trabajo, tanto si es en una empresa como si eres autónomo, o incluso en una recepción. Pero si quieres disfrutar de tus videollamadas de WhatsApp o cualquier otra app desde el teléfono fijo en tu casa, también es una espectacular opción para disfrutar de todo ello.

Un teléfono que nos ofrece una botonera tradicional, con un dial de marcación, donde también encontramos otros botones accesorios como silenciar la llamada, usar auriculares, seleccionar el volumen de la llamada y más funciones. Aunque obviamente con una pantalla tan grande integrada con Android, estos botones son totalmente prescindibles si queremos.