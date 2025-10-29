OPPO Enco X3s, nuevos auriculares con cancelación de ruido y un precio imbatible

OPPO sigue completando su catálogo de productos. Ayer os hablamos de la llegada de los OPPO Find X9 y Find X9 Pro y ahora le toca el turno a sus nuevos auriculares con cancelación de ruido. Hablamos de los OPPO Enco X3s, que ya están disponibles en España presumiendo de un diseño ligero, una tecnología de cancelación de ruido muy avanzada y un sonido ajustado.

Teniendo en cuenta que estos OPPO Enco X3s cuentan con sonido afinado por Dynaudio, queda claro que apunta directamente al segmento premium. Todo ello por 129 euros, lo que los sitúa a un precio de lo más competitivo.

Diseño y características de los OPPO Enco X3s

Disponibles en color Nebula Silver, estos auriculares tienen un peso de solo 4,7 gramos por unidad, junto a un diseño ergonómico para que los uses en todo tipo de entornos. Además, los OPPO Enco X3s cuentan con resistencia al polvo y al agua con certificación IP55, por lo que no tendrás que preocuparte si los usas en días de lluvia o durante entrenamientos intensos.

OPPO Enco X3s | OPPO

Sin duda, el gran aliciente de los OPPO Enco X3s es su sistema de cancelación activa de ruido de doble alimentación, que utiliza tres micrófonos por auricular para reducir el sonido externo hasta 55 dB, especialmente en rangos de frecuencia donde predominan las voces humanas (entre 50 y 3.000 Hz).

Por si no fuera suficiente, los OPPO Enco X3s presumen de un modo adaptativo, capaz de ajustar la intensidad de cancelación según el entorno en tiempo real. Y para las llamadas, incorporan un sistema de reducción de ruido con inteligencia artificial que permite mantener conversaciones claras incluso en condiciones de viento o ruido ambiental.

¿Te preocupa el sonido? Estos OPPO Enco X3s apuntan maneras. Para ello, y en colaboración con la firma danesa Dynaudio, OPPO ha dotado a estos auriculares de una experiencia sonora rica, detallada y envolvente. Incorporan perfiles de sonido como Ultimate Sound, Pure Vocals y Thundering Bass, adaptándose al gusto de cada usuario. También cuentan con Dual Dynamic Drivers, un DAC independiente por canal y una arquitectura coaxial que garantiza una experiencia acústica a la altura de los más exigentes.

OPPO Enco X3s | OPPO

Y, por si no fuera suficiente, los OPPO Enco X3s incorporan reverberación artificial y un sistema de procesamiento independiente para frecuencias altas y bajas, mejorando aún más la fidelidad del audio. Con soporte Bluetooth 5.4, cuentan con LHDC 5.0 para reproducción en alta resolución y ofrecen funciones como Modo Juego y AI Translate, que permite traducciones en tiempo real si se emparejan con smartphones OPPO.

Cerramos con una autonomía de hasta 11 horas de uso sin cancelación activa (ANC) y hasta 45 horas en total con la carga del estuche. Los OPPO Enco X3s ya están disponibles para reserva desde el 28 de octubre hasta el 6 de noviembre en color Nebula Silver, en la tienda de OPPO y distribuidores oficiales a un precio de 129 euros.