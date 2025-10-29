Ya puedes comprar las nuevas cámaras Amazon Ring 4K llegan en España

Amazon está cargando su catálogo con todo tipo de nuevas incorporaciones. Hace unos días anunciamos que ya puedes comprar las nuevas Blink Mini 2K+ y Blink Arc en España. Y ahora le toca a las nuevas cámaras Ring, y llegan cargadas de novedades.

Tal y como ha anunciado el fabricante a través de un comunicado de prensa, las nuevas cámaras Ring Doorbell Pro con cable, Ring Doorbell Plus con cable, Outdoor Cam Pro, Floodlight Cam Pro, Indoor Cam Plus y la nueva generación de Ring Chime acaban de aterrizar en España.

Así son las nuevas cámaras de Ring

Diferentes modelos que se adaptan a tus necesidades, ya sea porque buscas un timbre inteligente con el que controlar quién llama a la puerta desde cualquier lugar, cámaras de interior o soluciones de exterior que soporten las inclemencias, las nuevas cámaras Ring de Amazon cumplirán con creces.

Cámara Ring | Ring

Además, la compañía ha incorporado novedades a su familia de dispositivos. Sin ir más lejos, Ring ha presentado su tecnología Retinal 4K Vision, integrada en tres de sus dispositivos estrella: Ring Doorbell Pro con cable, Floodlight Cam Pro y Outdoor Cam Pro.

Hablamos de un sistema basado en tecnología de imagen de última generación, y que proporciona una nitidez sin precedentes, capturando detalles con gran precisión gracias a un procesamiento optimizado por IA en cada paso del flujo de imagen.

Por otro lado, la compañía también ha incorporado Retinal 2K Vision en sus dispositivos Indoor Cam Plus y Doorbell Plus con cable, por lo que no perderás detalle en ningún fotograma.

Además, Ring lanza una nueva generación de su popular Ring Chime, que mejora significativamente la calidad de las notificaciones sonoras dentro del hogar. Gracias a su nuevo altavoz y un diseño elegante, permite escuchar alertas en tiempo real con una claridad optimizada e integración discreta en cualquier estancia.

Disponibilidad y precio de las nuevas cámaras Ring

Si te interesan las nuevas cámaras Ring Doorbell Pro con cable, Ring Doorbell Plus con cable, Outdoor Cam Pro, Floodlight Cam Pro, Indoor Cam Plus y la nueva generación de Ring Chime, que sepas que ya están disponibles en España, te dejamos sus precios oficiales.